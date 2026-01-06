為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    搜救F16V飛官！海巡艇抵花蓮海域 施放海難測流浮標

    2026/01/06 23:42 記者洪臣宏／高雄報導
    管碧玲PO出花蓮海巡隊10095艇趕赴現場畫面。（取自管碧玲臉書）

    花蓮空軍基地一架F16V單座戰機（機號6700）今晚失聯，飛行官辛姓上尉疑似跳傘，國軍海空救援。海委會主委管碧玲緊盯搜救，她在臉書上PO文表示，花蓮海巡隊10095艇已經抵達現場，並已施放海難測流浮標（SLDMB）引導搜救，陸續有馳援艦艇投入搜救。

    管碧玲PO出花蓮海巡隊10095艇趕赴現場畫面，她說。海巡弟兄破浪而行，加速前進，目前10095艇已抵達現場，並已施放海難測流浮標（SLDMB）引導搜救了，稍後10078艇到現場也會施放，希望藉由對海流的掌握，趕快找到辛飛官！大家繼續幫忙祈禱。

    她稍早也PO文指出，國防部、海巡、空勤海空救援行動都已在路上，周邊最近一艘貨輪，距離6.3浬，也已聯絡上，全力搜救。她說，我們為飛官集氣！一起集氣！

    空軍花蓮基地一架F-16V座戰機，夜間6時17分由辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，國搜中心已經派遣松山基地夜間搜救待命的海鷗直升機，以及屏東C-130運輸機前往搜救。

