空軍F-16戰機花蓮外海失聯 海巡調派3艦6艇全力搜救中

海巡署PP-10095、10078巡防艇趕抵現場後，立即施放海難測流浮標（SLDMB），並結合「搜救優選規劃系統」預測位置，掌握海流漂流方向，全面部署艦艇搜救責任區。（海巡署提供）

空軍花蓮基地乙架機號6700之F-16單座戰機，於今（6）日18時17分起飛執行例行訓練，隨後於19時29分在花蓮豐濱鄉東面10海浬處疑似跳傘失聯。海委會主委管碧玲接獲通報後，第一時間在高雄上線，全程掌握救援進度，海巡署則由署長主持，開設應變中心指揮調度3艦6艇，全力投入海上搜救行動。

海巡署表示，PP-10095、10078巡防艇趕抵現場後，立即施放海難測流浮標（SLDMB），並結合「搜救優選規劃系統」預測位置，掌握海流漂流方向，全面部署艦艇搜救責任區。現場海域受大陸冷氣團影響，海象極為惡劣，風力達6至7級、陣風9級，浪高3公尺，且入夜後氣溫驟降，海巡同仁仍全力與空中能量緊密配合，冒著低溫巨浪與時間賽跑，全力投入救援行動。

為擴大搜救範圍，海巡署同步聯繫距現場10海浬之馬紹爾籍「HARMONYOCEAN」貨輪協助瞭望，並請農業部漁業署呼叫周邊作業漁船共同協尋。海巡署強調，將持續與國防部及各搜救單位投入搜救行動，希望能早日傳回好消息。

