飛官辛柏毅恐因「空間迷向」失聯！NBA球星Kobe墜機是慘痛教訓

失事的F-16V編號6700單座戰機，擔任戰備機時起飛的畫面。（陳姓航迷提供）

花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）週二（6日）夜航訓練失聯，飛官辛柏毅上尉疑跳傘逃生，國軍正展開海空救援。空軍目前尚未公布發生意外的原因，但很有可能是被稱為「飛官殺手」的「空間迷向」所致。

空間迷向（Spatial Disorientation，SD）是飛行中非常危險、但又很常見的人因問題，特別容易出現在軍機、夜航或惡劣天候飛行時。用白話文來說，空間迷向指的是飛行員「感覺自己在怎麼飛」，但實際姿態與飛機的飛行狀態不一致。因為人類是地面上活動的動物，不像鳥類可以飛行，可以在三度空間做移動，當人類利用科技飛上天空，人類與生俱來的感官系統，並沒有辦法在三度空間做正確的定位，因此造成對空間環境的判斷錯誤，產生飛行錯覺。

前空軍司令部軍醫組組長江國超就曾表示，人類對環境的認知有90%來自視覺，白天相較於夜晚不太容易發生，但是入夜能見度變低，或是飛行進雲、起大霧，因為視覺訊息不足，飛行員沒有辦法對空間環境做定位，若這個時候飛行員沒有依據儀表板做判斷，或是請航管引導，以錯誤的空間定向去飛行，就稱為空間迷向，就可能發生飛行事故。

最著名的空間迷向失事案例，就是已故NBA球星科比布萊恩（Kobe Bryant）墜機事件。科比2020年1月搭乘直升機墜機身亡，美國國家運輸安全委員會（NTSB）後續釋出調查報告指出，失事直升機的飛行員佐巴揚（Ara Zobayan）雖具「儀器飛行」 （Instrument Flight，僅透過機上儀表板決定飛行高度與速度）的能力，但他在濃厚的雲層中仍選擇相信自己，採取「目視飛行」（Visual Flight），當時他告訴航管，稱其駕駛的直升機正在爬升，但實際上是在下降，結果就撞上山壁。

另外，此次F-16V失聯事故與2020年11月17日蔣正志上校（後追晉為少將）失聯事件非常像，當時蔣正志上校駕駛編號6672的F-16戰機從花蓮空軍基地起飛執行夜航訓練，起飛沒多久雷達光點就消失在花蓮機場東北面約8浬海域，至今仍未成功找到機體和蔣正志。而花蓮外海地形陡峭、海溝深，戰機失事後飛官大多下落不明，蔣正志失聯後，受到地形和惡劣海象影響，打撈行動困難。且現在氣溫寒冷，辛柏毅上尉落海恐面臨失溫，大家都非常希望奇蹟能夠降臨，盼辛上尉順利獲救。

