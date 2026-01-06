為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    失聯F-16V原屬嘉義基地 航空迷拍下身影

    2026/01/06 23:03 記者林宜樟／嘉義報導
    機號6700的F-16V單座戰機於2021年11月16日飛行時身影。（記者林宜樟攝）

    機號6700的F-16V單座戰機於2021年11月16日飛行時身影。（記者林宜樟攝）

    空軍花蓮基地1架F-16V、機號6700單座戰機，今天晚間在花蓮外海失聯；空軍於2021年11月在嘉義空軍基地舉辦我國首支全F-16V戰機作戰隊接裝典禮，預演時許多航空迷曾拍下機號6700單座戰機身影，如今失事，航空迷盼飛官能夠平安歸來。

    今晚6點17飛行官辛柏毅上尉駕駛F-16V、機號6700單座戰機，起飛執行例行性夜間訓練任務，晚間7點29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬失事，飛行員疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。

    這架機號6700單座戰機原屬嘉義基地，經性能提升後改撥花蓮基地；2021年11月18日我國首支全F-16V戰機作戰隊接裝典禮在嘉義空軍基地舉辦，由時任總統蔡英文擔任大閱官，當時空軍在11月16日進行最後一次預演，許多來自全國各地的民眾和航空迷特地趕來拍攝F16-V戰機飛行英姿，也拍到機號6700戰機的身影。

    飛官辛柏毅上尉。（記者爆料王群組讀者小陳故事多提供）

    飛官辛柏毅上尉。（記者爆料王群組讀者小陳故事多提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播