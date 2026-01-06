失聯F-16V原屬嘉義基地 航空迷拍下身影

機號6700的F-16V單座戰機於2021年11月16日飛行時身影。（記者林宜樟攝）

空軍花蓮基地1架F-16V、機號6700單座戰機，今天晚間在花蓮外海失聯；空軍於2021年11月在嘉義空軍基地舉辦我國首支全F-16V戰機作戰隊接裝典禮，預演時許多航空迷曾拍下機號6700單座戰機身影，如今失事，航空迷盼飛官能夠平安歸來。

今晚6點17飛行官辛柏毅上尉駕駛F-16V、機號6700單座戰機，起飛執行例行性夜間訓練任務，晚間7點29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬失事，飛行員疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。

請繼續往下閱讀...

這架機號6700單座戰機原屬嘉義基地，經性能提升後改撥花蓮基地；2021年11月18日我國首支全F-16V戰機作戰隊接裝典禮在嘉義空軍基地舉辦，由時任總統蔡英文擔任大閱官，當時空軍在11月16日進行最後一次預演，許多來自全國各地的民眾和航空迷特地趕來拍攝F16-V戰機飛行英姿，也拍到機號6700戰機的身影。

飛官辛柏毅上尉。（記者爆料王群組讀者小陳故事多提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法