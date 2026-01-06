為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    F-16V失事搜救中！石梯坪即時影像驚見「海面閃過火光」

    2026/01/06 21:38 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮空軍基地外燈火通明，有多輛軍車從外面進入基地。（記者王錦義攝）

    花蓮空軍基地外燈火通明，有多輛軍車從外面進入基地。（記者王錦義攝）

    花蓮空軍基地一架編號6700的F-16V單座戰機，今日晚間執行夜航任務時傳出失事消息，辛姓上尉飛官跳傘逃生，目前正在搜救中。花蓮空軍基地外燈火通明，不斷有人車從外面進入基地。東管處設在豐濱石梯坪的即時影像，在晚上19時28分30秒時，右下方則疑似拍到物體墜海火光一閃。

    花蓮空軍基地人車急進

    由於東北季風影響，花蓮外海海象並不好，豐濱海域附近並無作業漁船，若從石梯坪出港到達目的地，約需要二小時，目前花蓮機場已派出直升機前往搜救，已經鎖定目標。

    而石梯坪風景區的即時影像可以看到豐濱外海有照明彈正在進行海面搜救。

    在晚上19時28分30秒時，東管處設在豐濱石梯坪的鏡頭君即時影像，右下方出現疑似拍到物體墜海火光一閃。

    花蓮五聯隊指出，稍早空軍司令部已統一發布新聞稿說明，有關記者會召開時間尚未確定，如有最新情況，將會通知。

    東海岸即時影像 - 石梯坪

    東海岸即時影像 - 大石鼻山

    石梯坪即時影像驚見「海面閃過火光」。（擷自影片）

    石梯坪即時影像驚見「海面閃過火光」。（擷自影片）

    石梯坪鏡頭君（記者王錦義攝）

    石梯坪鏡頭君（記者王錦義攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播