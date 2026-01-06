F-16V失事搜救中！石梯坪即時影像驚見「海面閃過火光」

花蓮空軍基地外燈火通明，有多輛軍車從外面進入基地。（記者王錦義攝）

花蓮空軍基地一架編號6700的F-16V單座戰機，今日晚間執行夜航任務時傳出失事消息，辛姓上尉飛官跳傘逃生，目前正在搜救中。花蓮空軍基地外燈火通明，不斷有人車從外面進入基地。東管處設在豐濱石梯坪的即時影像，在晚上19時28分30秒時，右下方則疑似拍到物體墜海火光一閃。

花蓮空軍基地人車急進

由於東北季風影響，花蓮外海海象並不好，豐濱海域附近並無作業漁船，若從石梯坪出港到達目的地，約需要二小時，目前花蓮機場已派出直升機前往搜救，已經鎖定目標。

而石梯坪風景區的即時影像可以看到豐濱外海有照明彈正在進行海面搜救。

在晚上19時28分30秒時，東管處設在豐濱石梯坪的鏡頭君即時影像，右下方出現疑似拍到物體墜海火光一閃。

花蓮五聯隊指出，稍早空軍司令部已統一發布新聞稿說明，有關記者會召開時間尚未確定，如有最新情況，將會通知。

石梯坪即時影像驚見「海面閃過火光」。（擷自影片）

石梯坪鏡頭君（記者王錦義攝）

