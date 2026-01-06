為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    台中TPASS下月恐斷炊 周永鴻批盧秀燕「有功搶著攬 有過中央擔」

    2026/01/06 21:08 記者蘇孟娟／台中報導
    藍白卡中央總預算台中TPASS下月恐斷炊。（圖：市府提供）

    藍白卡中央總預算台中TPASS下月恐斷炊。（圖：市府提供）

    藍白在立法院持續杯葛中央總預算，包括TPASS行政院通勤月票計畫預算受影響，台中市TPASS通勤月票經費1月後可能無以為繼；民進黨台中市議會黨團總召周永鴻直指，之前市長盧秀燕高調宣傳TPASS方案「全國最便宜」，全是市府功勞，如今預算被國民黨自家立委卡關，卻改稱「配合中央政策」，「有功搶著攬，有過中央擔」政治雙標，更放任自家立委無作為。

    周永鴻指出，2023年TPASS上路時，盧秀燕公開強調台中市民能享有299元全國最便宜方案，是因為「市府編列大量預算」，將中央的補助政策包裝成個人的重大政績，但中央今年度總預算被藍白惡意杯葛迄今卡關，威脅到TPASS續辦時，又變「中央政策」，市府彷彿被動配合、受害。

    周永鴻說，造成TPASS面臨斷炊危機的始作俑者，正是盧秀燕所屬的國民黨，盧秀燕作為國民黨內的重要領袖，面對自家立委無理阻擋攸關民生的總預算，不僅毫無作為，甚至轉移焦點，根本「好處全拿、責任全推」政治雙標。

    周永鴻強調，中央總預算卡關影響的絕不只是通勤月票，更牽涉到台中市各項重大建設及民生補助、津貼的發放，若因為政治惡鬥導致市民權益全面受損，這筆帳台中市民絕對會算在擋預算的藍白立委，以及沈默不語的市長頭上。

