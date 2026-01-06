藍白卡預算TPASS恐斷炊 江怡臻批綠營「狼又來了」綠營議員：發文打臉自己的黨?

新北市議員江怡臻批評民進黨刻意渲染TPASS補助將斷炊，根本是「狼又來了」的老戲碼。（新北市議員江怡臻提供）

2026年度中央政府總預算案仍卡關，交通部公路局評估TPASS通勤月票經費恐於本月底用罄，但國民黨籍新北市議員江怡臻今天批評民進黨近日再度指控藍白阻擋總預算，刻意渲染TPASS補助將斷炊，她痛評根本是「狼又來了」的老戲碼，是赤裸裸的政治操作與恐慌行銷；民進黨籍新北市議員彭一書則說，就是總預算卡住，北北基桃4市才會開會討論對策，「這樣不是發文打臉自己的黨嗎？」

民進黨今在臉書粉專發文指出，今年度的中央政府總預算，被藍白佔多數的立法院卡住130天，連審查都還沒開始，導致TPASS的補助即將停擺；交通部公路局長林福山今表示，預計到本月底前的餘額就會用罄，若預算遲不通過、各區要繼續使用TPASS，得由各縣市府和交通業者自行墊付。

新北市長侯友宜今出席市政行程接受媒體聯訪時，被問到中央總預算還在卡關，TPASS經費可能只能撐到1月底，他回應，TPASS新北今年已編列11億元，面對中央預算遲未下來，新北會先行動支，雙北與桃園其實都有因應，絕對不會受到中央撥款較遲而受影響。

江怡臻強調，北北基桃4市已明確規劃於12日召開會議研議對策，地方政府早有共識，研議地方先以原本就要負擔的預算先行編列，維護民眾搭車權益。她直言，侯友宜已清楚表態，「市府都已經把話說得這麼清楚了，民進黨還要繼續騙，是把市民當成聽不懂嗎？」她也點名民進黨籍立委、新北市長參選人蘇巧慧，「難道妳也要跟著民進黨一起騙？」

對於江怡臻的批評與質疑，彭一書在臉書發文指出「這樣不是發文打臉自己的黨嗎？」他強調，不就是國民黨杯葛中央政府總預算，讓TPASS中央補助即將斷炊，各地方政府才要開會討論對策嗎？

彭一書表示，「與其有時間在這裡發廢文，不如花點心思說服新北的國民黨委員趕快審總預算，讓中央補助可以快點下來，讓地方政府不用再自己墊。別鬧了好嗎？」

蘇巧慧日前則指出，若總預算無法審議通過，中央、地方不分藍綠都將同樣受到衝擊，到時候直接受損的會是全國人民的權益，更打臉國民黨說新會期「顧民生」的承諾。

新北市議員彭一書回應江怡臻，指就是總預算卡住，北北基桃4市才要開會。（擷取自「彭一書」臉書）

