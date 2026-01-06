為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國海警船今年第一擾 闖金門限制水域被驅離

    2026/01/06 19:58 記者吳正庭／金門報導
    海巡署金馬澎分署表示，中國海警再闖入金門限制水域，海巡隊立刻派出船艇對應併航。（金門海巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署表示，中國海警再闖入金門限制水域，海巡隊立刻派出船艇對應併航。（金門海巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署表示，中國海警灰帶襲擾不斷，繼去年12月29日、30日藉由軍演侵入我金門、馬祖水域，今天又偵獲到4艘中國海警船今年首度闖入金門限制水域，並試圖以「兩兩一組、東西分進」模式闖關，均經我方迅速調派巡防艇對應拒止，予以驅離。

    金馬澎分署指出，第12巡防區下午2點多就偵獲到有中國海警船在金門南方水域外分兩處集結，研判侵擾態勢明顯，我方隨即啟動應變機制，調派巡防艇前推至限制水域預置部署。

    下午3點多，中國海警編號「14529」、「14609」、「14603」及「14533」等4艘船隻，採「兩兩1組、東西分進」模式，分別自烈嶼鄉南方及料羅東方闖入金門限制水域，企圖分散我方監控能量；此時，海巡署也以預置的巡防艇趨前，以「1對1」併航監控，拒止中船持續深入我方水域，同時透過中、英文無線電廣播，嚴正警告並要求其立即轉向。經海巡全力阻止，中國海警船才於傍晚5點12分轉向駛離金門限制水域。

    金馬澎分署表示，中國海警一週內連續侵擾我國金門水域，片面破壞區域和平穩定，嚴重影響海域秩序，海巡署嚴正譴責；海巡肩負捍衛國家主權的責任及使命，即使強烈冷氣團來襲，海象惡劣，仍全天候維持高強度的監偵作業與勤務部署，籲請國人放心。

    海巡署以預置的巡防艇趨前，再以「1對1」併航監控，拒止中船持續深入我方水域，同時透過中、英文無線電廣播，要求其立即轉向。（金門海巡隊提供）

    海巡署以預置的巡防艇趨前，再以「1對1」併航監控，拒止中船持續深入我方水域，同時透過中、英文無線電廣播，要求其立即轉向。（金門海巡隊提供）

