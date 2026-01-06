議員索資爭議延燒！北市民政委員會決議 蔣萬安特別費打95折

台北市長蔣萬安。（資料照）

台北市議會民政委員因市府未與議會溝通限制索資引起爭議，暫擱首長特別費以及第一預備金通案，委員會今（6）日最終決議民政委員會所有局長、副局長刪至98折，包含社會局、民政局、法務局等，副市長與副秘書長特別費同樣打98折；台北市長蔣萬安特別費打95折，秘書長李泰興特別費單獨刪至1000元。民眾黨籍市議員林珍羽以及國民黨籍市議員李芳儒保留大會發言權。

蔣市府上任以來，稱為減輕基層公務人員壓力，未與議會審議下直接限制議員索資系統，只能規定只能3天以上收到回覆，否則系統會鎖住，被議員批評箝制監督權。故委員會決議通案暫擱，昨李泰興表示，已增加3日內取件選項，讓局處首長能與議員溝通、協調。今到二輪審議才處理局處首長特別費與電腦修繕費用等，第一預備金皆通過，但正副局長特別費、副市長與副秘書長特別費打98折，蔣萬安特別費刪減為95折，更將李泰興特別費刪至1000元。

另外，針對舉辦對外論壇所成立之國際小組與大陸小組，民政委員會第一召集人許淑華建議保留相關預算，但台北上海雙城論壇應改為「國際城市交流論壇」，城市之間交流也不應侷限於只跟上海或中國，希望做成大會綜合決議。許淑華強調，「蔣萬安是有國際視野的人，輝達在台北成立總部將會帶動更多外商進駐台北。市長格局若拉高，台北市會是不一樣的首都，應該把城市論壇高度格調提高到國際城市論壇，進而跟更多城市變成友誼市。」

林珍羽、李芳儒以及民進黨籍市議員何孟樺皆支持許淑華提議。民進黨籍市議員顏若芳則認為，秘書處應該先給委員會開會資料以及出席名單，否則一年僅開兩次會議，出席率只達四成，不如刪除秘書處國際小組與大陸小組委員會預算。最終決議進入三輪再討論。

