小英略懂略懂！中和警消社宅入厝 蔡英文送12顆葡萄

警消社宅入厝，前總統蔡英文送上12顆葡萄。12顆葡萄是西班牙跨年「幸運葡萄」的傳統，代表新的一年12個月都能有好運、平安順遂。（翻攝蔡英文臉書）

新北市中和區「保二安居」是全國首例警消專案社宅，前總統蔡英文今天說，「這座社宅，開工時我有來，完工後、住戶入住時，我也來」，這裡什麼家具、電器、寢具都有了，什麼都不缺，「我送入住的新房客：12顆葡萄跟香菜餅乾，希望他們會喜歡，祝福安居樂業」。

蔡英文今天在臉書發文表示，「保二安居」社宅開工時她有來，完工後、住戶入住時，她也來；這座位於新北市中和的「保二安居」社宅很特別，總共317戶，100%保留給警消人員和家屬，今年元旦開始，第一批的住戶已經入住。招商完備之後，未來這裡還會有托嬰中心、幼兒園、老人日照中心，從小至老一併照顧。

蔡英文說，台灣民主、自由的日常，是因許多警消人員長年默默付出。政府在便利的地點興建社會住宅，讓辛苦的警消人員不只是住得起，更能住得有品質、有尊嚴。

她說，今天內政部長劉世芳，以及住都中心董事長花敬群也跟她分享，在總統賴清德的持續推動之下，全國的社會住宅總量超過12萬戶、包租代管超過10萬戶，再加上租金補貼的戶數，也已經超過90萬，合計超過110萬戶的租屋族受到政府的幫助。

蔡英文說，緩解居住壓力，一直是政府長期想要解決的問題，無論是年輕人、新婚家庭、弱勢戶及高齡者等，政府會依據不同族群的居住需求，來精進方案及措施。

她說，她相信中央政府也會積極、持續與各地方政府一起推動社會住宅與居住支持的政策，為國人打造一個安穩、居住的社會公共支持體系。

另外，蔡英文也在Threads平台分享開箱照，她說，因為對室內裝修太有興趣，所以今天參觀時一直在看裝潢的細節，看到超時。

她說，這裡什麼家具、電器、寢具都有了，什麼都不缺，「我送入住的新房客：12顆葡萄跟香菜餅乾，希望他們會喜歡，祝福安居樂業」。

