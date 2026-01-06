衝刺台南市長初選 憲哥市場拜票、妃姊鐵馬行動

爭取民進黨台南市長選舉提名的立委林俊憲到市場拜票，與鄉親互動，尋求支持。（林俊憲提供）

民進黨台南市長初選民調進入倒數，爭取提名的立委林俊憲、陳亭妃陣營今天各自衝刺選情，「憲哥」走進人群，進行市場拜票，並成立直轄加油（氫）站公會挺憲後援會，全力拉抬聲勢；妃姊則持續鐵馬行動，深入基層，與鄉親搏感情。

陳亭妃「行動政府・行動正能量」鐵馬行動進入第5天，從善化慶安宮集合出發，沿途走訪安定、新市、新化，再前往永康的西勢、烏竹，以及探索公園，最終抵達大灣國聖宮，受到支持者歡迎。她強調，鄉親的熱情，展現了「人民力量大」的穩健氣勢，也讓自己更堅定、勇敢。

陳亭妃指出，長期深耕基層，累積的民意信任，讓她在面對選戰的最關鍵時刻，採用最直接、最堅定、最勇敢的直播方式，讓人民看到最真實的自己，並以鐵馬行動串連37區；過去努力的肯定，也是未來責任的提醒，更是2028年總統賴清德連任最大的底氣。

林俊憲也把握時間，傍晚前往永康區人潮最密集的尚青黃昏市場掃街拜票，逐一向攤商與民眾致意、請託，透過親切的互動，傾聽基層真實心聲，不少地方父老主動表達支持，並給予鼓勵，氣氛熱絡；隨後也在永康成立台南市直轄加油（氫）站公會挺憲後援會。

林俊憲表示，永康是台南人口最多、產業與生活機能最密集的行政區，交通改善、生活圈發展，以及青年就業與育兒環境，都是市民最關心的議題，未來將以「永康新都會」為主軸，推動鐵路地下化永康段延伸，改善平交道與陸橋造成的交通瓶頸，並活化地上空間；同時以人為本優化人行環境，加速捷運藍線及公共運輸整體規劃，讓生活更便利、城市更友善。

林俊憲也提到，選戰期間獲得前行政院長蘇貞昌、前台南縣長陳唐山公開力挺，這是對他多年來為台南打拚的高度肯定，也是一份責任；初選不只是競爭，也是向市民展現準備度的重要時刻，未來將以更高標準推動城市治理，籲請鄉親支持。

爭取民進黨台南市長選舉提名的立委陳亭妃持續鐵馬行動，深入基層。（陳亭妃提供）

