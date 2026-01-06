「11傻」吹捧中國軍武大翻車! 專家揭退將變色真相：在紅色麥克風找補償

退將栗正傑。（資料照）

最近「中天11傻」在各大社群爆紅，幾位高聲量名嘴過去1個月大吹中國武器精良、狂嗆美國不敢打委內瑞拉，一位軍事專家分析，帥化民、栗正傑、呂禮詩等退役軍職不只是判斷失準，更反映出「資訊落差」與「失意代償」的綜合症狀，那一記來自現實的響亮耳光，不只打醒11傻的中國軍事神話，更打掉台灣對「變色龍將官」最後一絲敬意與信任。

專家表示，退役中將帥化民2000年退伍，但在擔任陸軍第158師（烈嶼師）472旅旅長後，再也沒有帶過兵；諷刺的是，帥化民是已故羅本立上將的愛徒，1996年台海飛彈危機時，羅本立身為參謀總長，16度親赴金馬前線巡視，公開表達「國軍不退，國家不退」來穩定軍民，若羅將軍看到愛徒如今言行，恐怕不只是搖頭。

請繼續往下閱讀...

專家指出，陸軍官校50期畢業的栗正傑，在擔任烈嶼守備旅旅長後，因表現未能突破無緣進階，最後在澎湖防衛司令部副司令任內以少將退役，而且栗正傑更是「翻車專業戶」，去年2月公開指控總統兒子躲在美國逃兵役，被賴直接委任律師發函警告後，最後拿著看板公開道歉，承認「未經查證」、「受到媒體輿論誤導」。

專家說，提到，在中國以「小艦長」稱號走跳的呂禮詩，退伍官階只達少校，當年其實是非一級主戰艦「新江軍艦」（PGG-606）的艦長，船艦約500多噸、相當於往返台北馬祖的「南北之星快輪」及退役的「台華輪」，每次看著只有500噸級艦艇經驗退役的呂禮詩，公開大肆吹噓中國軍事戰略及裝備，心中就覺得莫名荒謬。

軍事專家總結，3位退役軍職的集體翻車，其實反映了一種「資訊落差」與「失意代償」的綜合症狀。帥化民的軍旅記憶停留在2000年以前的「大軍團時代」，離他最近的國際戰役是1991年代號「沙漠風暴行動」波斯灣戰爭，用過去的經驗推估擁有14億人口的中國，一定會打贏不到4億人口的美國，以至於錯判現今的科技戰場。

專家表說，栗正傑與呂禮詩則是在激烈的國軍升遷賽道中，因能力、際遇或選擇而止步於少將副手與少校艦長，在體制內未獲得心目中的「高司部隊主官」或是「將星榮耀」，在馬政府時期就不被重用的他們，退役後反而在「紅色麥克風」前找到了補償。

專家感嘆地說，麥克阿瑟將軍曾說「老兵不死，只是逐漸凋零」，但對這群曾宣示效忠中華民國，如今卻為北京擦脂抹粉、指鹿為馬的退役軍官更貼切的形容，或許是「老兵不死，只是逐漸變色」。

專家表示，當他們口沫橫飛地誇耀共軍神威、嘲諷美軍怯戰時，令人唏噓的，不是他們預測失準的尷尬，而是他們徹底遺忘了當年穿著軍服站在金馬前線，曾經許下的保國衛民誓言，那一記來自現實的響亮耳光，打醒的不只是「11傻」的軍事神話，更是台灣社會對這些「變色龍退將、校官」最後一絲的敬意與信任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法