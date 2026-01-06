為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「11傻」吹捧中國軍武大翻車! 專家揭退將變色真相：在紅色麥克風找補償

    2026/01/06 19:32 記者陳昀／台北報導
    退將栗正傑。（資料照）

    退將栗正傑。（資料照）

    最近「中天11傻」在各大社群爆紅，幾位高聲量名嘴過去1個月大吹中國武器精良、狂嗆美國不敢打委內瑞拉，一位軍事專家分析，帥化民、栗正傑、呂禮詩等退役軍職不只是判斷失準，更反映出「資訊落差」與「失意代償」的綜合症狀，那一記來自現實的響亮耳光，不只打醒11傻的中國軍事神話，更打掉台灣對「變色龍將官」最後一絲敬意與信任。

    專家表示，退役中將帥化民2000年退伍，但在擔任陸軍第158師（烈嶼師）472旅旅長後，再也沒有帶過兵；諷刺的是，帥化民是已故羅本立上將的愛徒，1996年台海飛彈危機時，羅本立身為參謀總長，16度親赴金馬前線巡視，公開表達「國軍不退，國家不退」來穩定軍民，若羅將軍看到愛徒如今言行，恐怕不只是搖頭。

    專家指出，陸軍官校50期畢業的栗正傑，在擔任烈嶼守備旅旅長後，因表現未能突破無緣進階，最後在澎湖防衛司令部副司令任內以少將退役，而且栗正傑更是「翻車專業戶」，去年2月公開指控總統兒子躲在美國逃兵役，被賴直接委任律師發函警告後，最後拿著看板公開道歉，承認「未經查證」、「受到媒體輿論誤導」。

    專家說，提到，在中國以「小艦長」稱號走跳的呂禮詩，退伍官階只達少校，當年其實是非一級主戰艦「新江軍艦」（PGG-606）的艦長，船艦約500多噸、相當於往返台北馬祖的「南北之星快輪」及退役的「台華輪」，每次看著只有500噸級艦艇經驗退役的呂禮詩，公開大肆吹噓中國軍事戰略及裝備，心中就覺得莫名荒謬。

    軍事專家總結，3位退役軍職的集體翻車，其實反映了一種「資訊落差」與「失意代償」的綜合症狀。帥化民的軍旅記憶停留在2000年以前的「大軍團時代」，離他最近的國際戰役是1991年代號「沙漠風暴行動」波斯灣戰爭，用過去的經驗推估擁有14億人口的中國，一定會打贏不到4億人口的美國，以至於錯判現今的科技戰場。

    專家表說，栗正傑與呂禮詩則是在激烈的國軍升遷賽道中，因能力、際遇或選擇而止步於少將副手與少校艦長，在體制內未獲得心目中的「高司部隊主官」或是「將星榮耀」，在馬政府時期就不被重用的他們，退役後反而在「紅色麥克風」前找到了補償。

    專家感嘆地說，麥克阿瑟將軍曾說「老兵不死，只是逐漸凋零」，但對這群曾宣示效忠中華民國，如今卻為北京擦脂抹粉、指鹿為馬的退役軍官更貼切的形容，或許是「老兵不死，只是逐漸變色」。

    專家表示，當他們口沫橫飛地誇耀共軍神威、嘲諷美軍怯戰時，令人唏噓的，不是他們預測失準的尷尬，而是他們徹底遺忘了當年穿著軍服站在金馬前線，曾經許下的保國衛民誓言，那一記來自現實的響亮耳光，打醒的不只是「11傻」的軍事神話，更是台灣社會對這些「變色龍退將、校官」最後一絲的敬意與信任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播