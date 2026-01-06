超糗！竹市人臉辨識差勤系統停用疑遭駭？公務員憂個資恐外洩

超糗！新竹市府內的「人臉辨識差勤系統」疑遭駭停用？市府公務員憂心個資恐外洩。（記者洪美秀攝）

新竹市府去年號稱啟動人臉辨識差勤系統進行人事系統管理，沒想到不到1年，上週市府突張貼人事差勤系統停用，改用手寫登錄上下班。由於市府使用的人臉辨識差勤系統與內政部移民署建置的「FACE8台灣臉霸」差勤系統同款，市府公務員擔憂系統暫停疑因遭駭客入侵，才會突然停用，更憂心個資恐遭外洩到對岸。對此，市府澄清，尚未發現遭駭或資料外洩，但因系統與移民署相同，基於資安風險預防性停用。

移民署去年建置的差勤打卡系統，近期遭爆廠商以台灣品牌PAPAGO偽裝，機器內部卻使用中國製的主機板，甚至還使用因資安問題被美國政府禁用的中國製IC晶片，恐有資安外洩疑慮。移民署與新竹市府使用同系統，竹市府上週就貼出公告暫停使用，改用手寫上下班登錄差勤系統，由於差勤系統停用超過1週，市府人員也擔心是不是指紋與臉部辨識等個人生物特徵資料外洩。

市府人事處澄清，移民署日前使用的人臉辨識設備引發資安疑慮，因市府所採用的人臉辨識差勤系統與內政部移民署為相同系統，基於資訊安全與風險控管，已同步跟進，先停用人臉辨識差勤系統，並請同仁暫以其他方式打卡，以確保市府資訊系統安全。經初步檢視，尚未發現遭駭或資料外洩情形；相關事實待進一步釐清前，市府仍維持系統停用措施，並要求廠商提出完整說明與佐證文件，確保市府運作正常及同仁權益。

上週新竹市府突然張貼人事差勤系統停用，改用手寫登錄上下班時間。（記者洪美秀攝）

