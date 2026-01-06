為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    停砍年金不適用修法前退休人員？ 銓敘部出示公文駁斥謠言

    2026/01/06 18:55 記者林曉雲／台北報導
    銓敘部指出，去年12月26日總統令公布的「公務人員退休資遣撫卹法」第67條依照消費者物價指數累計成長率達正5%時，應依該成長率調整的規定，自然是適用於所有已退休公務人員。（銓敘部提供）

    銓敘部指出，去年12月26日總統令公布的「公務人員退休資遣撫卹法」第67條依照消費者物價指數累計成長率達正5%時，應依該成長率調整的規定，自然是適用於所有已退休公務人員。（銓敘部提供）

    國民黨立委翁曉玲在臉書發文指看到銓敘部公文，竟說此次公務人員月退休金按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整的修法，只適用於2025年12月27日退休後的人員。銓敘部今天出示公文駁斥，完全不正確，請外界勿再流傳。

    銓敘部表示，去年12月26日總統令公布的「公務人員退休資遣撫卹法」第37條、第38條及第67條修正條文，並沒有指定生效日期，自公布日起算至第3日（2025年12月28日）生效，銓敘部於今（2026）年1月2日以部退三字第1145911715號書函下達新修正條文，並敘明「自2025年12月28日以後的每月退休（職）所得」都會依修正後規定辦理，其中包括新修正第67條依照消費者物價指數累計成長率達正5%時，應依該成長率調整的規定，自然是適用於所有已退休公務人員。

    針對退撫法新修正條文公布生效後，退休公務人員退休金差額的計算，銓敘部澄清表示，依立法院三讀通過條文，退休公務人員每月退休（職）所得自修法生效日起都改以2023年度替代率認定，所以退休公務人員自2025年12月28日新修正法律生效以後的每月退休（職）所得，會改依2023年度替代率計算；至2025年12月27日新修正法律生效以前的每月退休（職）所得，自應照原規定辦理，「沒有須向前補發2024年及2025年二年度退休金差額的問題。」

    銓敘部強調，在法律公布生效後，除啟動聲請釋憲程序，亦已本於合法合憲原則下執行各項作業，惟因有近18萬退休公務人員的月退休金必須進行重新審定，案件量龐大，尚需作業系統配合修正，待完成相關審定作業後，即得依規定辦理。

