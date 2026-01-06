藍白立委砲轟書面專案報告標記【無】 國防部回應了

國防部送抵立法院的書面報告，每段皆標有「無」字，引發在野立委砲轟。（記者方瑋立翻攝）

國防部今年起實施「機密資訊精準標示精進作法」，近日送交立法院的書面專案報告，出現每一段落結尾都強制標註粗體【無】（代表無機密）的奇特景象，引發在野立委強烈抨擊。國民黨立委徐巧芯痛批此舉「太白痴」，民眾黨立委林憶君則砲轟「愚蠢至極」；對此，國防部今（6日）晚間回應，新制是「參據美軍及國際友盟國家」作法，旨在兼顧機密保護與國防透明度，但經蒐整意見後，已刪除網路訊息傳遞需加註【無】之要求。

國防部昨天和今天送抵立院的書面專案報告，因整份文件滿布【無】字標記，遭徐巧芯質疑，若是公開報告還寫【密】，豈不是要閱讀者「把眼睛挖掉」，痛批國防部作法僵化。林憶君亦指出，若連國軍通訊軟體群組都要刻意標示機密等級，反而是告訴敵人哪段訊息有情報價值，根本是「好心辦壞事」、大開國安倒車。

針對藍白立委的質疑，國防部今晚發布新聞稿強調，「國軍機密資訊精準標示精進作法」並非憑空杜撰，而是「參據美軍及國際友盟國家之精準核密管理作法」，並結合我國實際需求及安全考量，目的是以兼顧保護機密資訊，以及適切維持國防透明度之要求。

國防部說明，新頒精進作法係參考美軍做法，採「逐頁逐段審認」，明確標示機密要件；並依序檢視公務資訊類別及等級，確保涉密資訊受到保護，有利於後續資訊管理、追蹤、傳遞及歸檔等作業。國防部指出，自「國家機密保護法」施行迄今，國軍人員保密素養與認知已有相當提升，相關作法已具備實質基礎。

不過，對於外界與基層官兵反映在LINE等通訊軟體上執行的困難與風險，國防部也做出調整。國防部指出，考量各級業依國軍資安規範，原本就不得上傳機密資訊，並完備審認程序，經蒐整官兵意見後，「已將網路訊息傳遞需加註【無】標示之要求，予以刪除」，凡未涉及機密之各類公務資訊，民眾也可依「政府資訊公開法」相關程序，向各機關申請提供。

