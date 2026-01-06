為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    跟進台北市學生營養午餐免費？ 張麗善回應了

    2026/01/06 18:40 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣公立國小中學生有4萬多人，營養午餐若全部免費1年需6億元經費。（資料照，記者黃淑莉攝）

    雲林縣公立國小中學生有4萬多人，營養午餐若全部免費1年需6億元經費。（資料照，記者黃淑莉攝）

    台北市長蔣萬安今（6）日在市政會議裁示，台北市營養午餐全面免費。雲林縣長張麗善下午出席雲林縣地方創生專刊發表會時受訪指出，雲林縣府有在做各方面評估，但以目前財政狀況要營養午餐全面免費現在還無法執行。

    張麗善表示，雲林縣全縣有185所公立國中、小學，學生人數4萬0394人，若要全面免費一年約需6億元，對目前財政有負擔，加上中央取消三章一Ｑ及偏鄉學校補助，縣府要負擔2億元，另外學校電費補助中央也不補助要回歸地方。

    張麗善說，目前財劃法雖二次修正，但中央選擇不副署、不公告、不執行，雲林縣目前在財政處理上有一些困境，縣府還在做調整，希望能夠在有限資源下發揮最大效率，把錢花在刀口上，並在財政健全情況下，再來提供更好的社會福利。

    張麗善表示，各縣市針對財政狀況在有限資源做最有效運用，並提供更多福利，她樂觀其成。

    雲林縣長張麗善表示，以目前雲林財政狀況，還無法執行營養午餐全部免費。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善表示，以目前雲林財政狀況，還無法執行營養午餐全部免費。（記者黃淑莉攝）

