開箱首座警消社宅逛到超時 蔡英文送入厝禮：12顆葡萄+香菜餅乾

新北市中和區「保二安居」是全國首例警消專案社宅，第一批住戶今元旦起入住，前總統蔡英文今前往視察指出，在賴總統持續推動下，全國社宅總量已超過12萬戶；小英也調皮地說，這裡家具、電器、寢具什麼都不缺，因此她送入住的新房客「12顆葡萄跟香菜餅乾」。

蔡英文在臉書發文表示，「保二安居」社宅開工時她有來，完工後、住戶入住時，她也來，這座社宅總共317戶，100%留給警消同仁和家屬，今年元旦開始，第一批的住戶已經入住，招商完備之後，未來這裡還會有托嬰中心、幼兒園、老人日照中心，從小至老一併照顧。

蔡英文指出，台灣民主、自由的日常，是由許多警消同仁長年默默付出。政府在便利的地點興建社會住宅，讓辛苦的警消同仁不只是住得起，更能住得有品質、有尊嚴。

蔡英文提到，內政部長劉世芳、住都中心董事長花敬群告訴她，在賴清德總統持續推動之下，全國社會住宅總量超過12萬戶、包租代管超過10萬戶，再加上租金補貼的戶數，也已經超過90萬，合計超過110萬戶的租屋族受到政府的幫助。

蔡英文表示，緩解居住壓力，一直是政府長期想要解決的問題，無論是年輕人、新婚家庭、弱勢戶及高齡者等，政府會依據不同族群的居住需求，來精進方案及措施，她相信，中央政府也會積極、持續與各地方政府一起推動社會住宅與居住支持的政策，為國人打造一個安穩、居住的社會公共支持體系。

蔡英文也加碼在Threads平台PO出許多開箱照，自嘲因為對室內裝修太有興趣，所以參觀時一直在看裝潢的細節，看到超時，小英還說，這裡什麼家具、電器、寢具都有了，什麼都不缺，「我送入住的新房客：12顆葡萄跟香菜餅乾，希望他們會喜歡，祝福安居樂業」。

