劉世芳拜會新北市府 侯友宜：配合中央推動社宅

內政部長劉世芳今（6）日率官員拜會新北市政府，由新北市長侯友宜接待，雙方針對社會住宅興辦、整體開發區社宅用地留設、包租代管及租金補貼等住宅政策進行交流。侯友宜表示，市府與中央合作推動的社會住宅計畫均已進入實質興建階段，未來將持續支持並配合推動，透過多元住宅政策，擴大社會住宅供給，落實居住正義。

新北市政府指出，市府持續以社會住宅、租金補貼及包租代管三軌並進，穩定提供市民可負擔的居住選擇。目前新北市自行興辦社宅已完工6805戶，興建中及待開工1937戶，規劃中1萬1374戶，合計達2萬116戶；另加計中央在新北市境內預計興辦1萬4991戶，社會住宅供給量將達約3.5萬戶。

此外，租金補貼已核定13.8萬戶，包租代管累計媒合約4.2萬戶，逐步擴大租屋公共支持量能。

侯友宜表示，新北市會配合中央制定的社會住宅政策，與中央攜手合作持續推動，並期盼中央在社宅整體政策方向能更明確，包括整體開發區社宅用地留設比例、財源配套機制及租金補貼政策穩定性，以利地方政府依循推動，確保政策長期可行。

此外，市府也提出板橋浮洲、新店F單元、擴大三重、擴大五股、新店寶高智慧產業園區，以及土城、永和行政園區等重要都市計畫案件，盼內政部加速審議、儘早推動，完善公共建設與城市發展。

