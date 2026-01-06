北市營養午餐將免費 高市避免教育經費排擠確定「不跟進」

台北市國中小學生營養午餐將免費，高雄市避免教育經費排擠確定「不跟進」。（高市教育局提供）

台北市長蔣萬安今（6）日早上在市政會議中宣布，台北市國中小營養午餐全面免費；高雄市自籌經費挹注4.5億元，使學校午餐能持續使用國產可溯源食材，讓家長不增加負擔也持續維持學校午餐品質，為避免排擠其他教育政策經費，高市決定不跟進。

教育局今（6）日表示，陳其邁市長非常重視學校教育與孩子的成長發展，對於相關教育資源會從效率、必要性，以及公平性等面向思考，再做整體教育資源的評估，高市學校午餐維持使用者付費原則，家境困難的孩子給予全額補助，將教育經費用在對孩子最有意義的項目，避免排擠其他教育政策經費。

教育局指出，基於使用者付費原則並維持學校午餐品質，高雄市目前訂有學校午餐收費基準及每2年檢討午餐費基準，並自113學年度起編列1億4千萬元補助每生每餐4元費用，另114學年度起每年編列5800萬元補助國小階段學童每週飲用一次乳品。

此外，為確保學校午餐使用三章1Q食材，115年高雄市自籌經費挹注4.5億元讓學校午餐持續使用國產可溯源食材，讓家長不增加負擔也持續維持學校午餐品質。

教育局強調，國民教育法規定學校辦理午餐為代收代辦費事項，教育部曾於99年度增編特別預算29億元，全國實施國中小學免費午餐，但後續遭監察院糾正，目前多數縣市回復使用者付費原則。

高雄市府堅持將教育資源效益最大化，近期成果即為加速智慧校園環境升級，全額自籌4.5億元，將於115年4月底前，完成三級學校5000間普通教室及分散式資源班教室大型觸控螢幕建置，全面打造符合數位教學需求的互動式智慧教室。

