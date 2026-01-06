F-16V戰機花蓮外海失聯... 近5年空軍失事意外一次看！

失事的F-16V 編號6700單座戰機，擔任戰備機時起飛的畫面。（陳姓航迷提供）

花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）今天夜航訓練失聯，飛官辛姓上尉疑跳傘逃生，國軍正展開海空救援。這是近5年來我國空軍第8次發生升空演訓失事意外。

2020年1月2日－UH-60M「黑鷹」直升機墜毀

一架隸屬空軍編號933的UH-60M黑鷹直升機，機上載有參謀總長沈一鳴上將在內等13位人員，當天上午自松山基地起飛執行任務途中，墜入烘爐地溪谷，原因與天候不佳有關。機上13人有8人不幸殉職、5人生還。

2020年11月17日－F-16戰機夜航訓練失聯

和今日發生的失聯事故相似，花蓮空軍基地編號6672的F-16戰機當天晚間執行夜航訓練，起飛沒多久雷達光點就消失在花蓮機場東北面約8浬海域，至今仍未成功找到機體和飛官蔣正志上校，蔣上校後續追晉為少將。當年這起事故，造成空軍一度停飛所有F-16。

2022年1月11日－F-16V墜海事故

空軍嘉義基地第四戰術戰鬥機聯隊飛行員陳奕駕駛的F-16V，雷達光點當天下午在嘉義縣東石鄉水溪靶場外海消失，後續證實墜海，飛官陳奕未能成功彈射，造成殉職。事故發生後，全機型暫停訓練與檢查。

2022年3月14日－幻象2000墜海

空軍第二聯隊編號2017單座幻象2000戰機，當天接近中午在台東外海疑似因機件故障失事墜海，飛官黃重凱中校成功彈射逃生並獲救。

2022年5月31日－AT-3 高級教練機墜毀

23歲學員徐大鈞少尉當天上午駕駛AT-3教練機進行第二次單飛訓練，起飛後沒多久雷達光點消失，後發現墜毀於高雄市岡山區田厝一路附近農田，徐大鈞少尉不幸殉職。

2024年9月10日－幻象2000夜間訓練失事

空軍二聯隊編號2047的幻象2000戰機，當天晚間進行夜航訓練時失去動力，在苗栗以西外海失事，飛官謝沛勳上尉及時跳傘逃生並獲救。

2025年2月15日－AT-5「勇鷹」高級教練機墜海

台東志航基地一架T-BE-5A型勇鷹高教機在例行飛行訓練，基本航線投彈途中發生不明故障，墜會於台東外海，所幸少校訓練官林瑋在緊急狀況下成功彈射跳傘，隨後獲救。

圖為F16V性能展演。（記者劉信德攝）

