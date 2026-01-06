為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白再封殺1.25兆軍購、總預算案 政院批：史上首次新年度還沒付委

    2026/01/06 17:43 記者陳鈺馥／台北報導
    行政院發言人李慧芝今日表示，這是史上第一次進入新年度，但總預算還沒有付委，對今年各項國防、地方建設及補助進度感到擔憂。（資料照）

    行政院發言人李慧芝今日表示，這是史上第一次進入新年度，但總預算還沒有付委，對今年各項國防、地方建設及補助進度感到擔憂。（資料照）

    藍白立委聯手杯葛下，立法院程序委員會今日仍未依照法定職權，將今年度中央政府總預算、「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」與行政院版「財劃法部分條文修正草案」等案付委審查。行政院發言人李慧芝質疑，這是史上第一次進入新年度，但總預算還沒有付委，對於今年各項國防、地方建設及補助進度感到擔憂。

    李慧芝指出，目前已有地方政府十分擔心TPASS政策是否斷炊，但中央政府必須等到今年度總預算通過後始能撥款補助，呼籲這些地方政府應該要請選區立法委員履行職務、審查中央政府總預算，才不至於影響當地民眾通勤權益以及各項地方建設。

    針對國防特別條例遭擱置，李慧芝說，和平靠實力，面對中國的持續性侵擾與針對性對台演習，我國必須積極提升自我防衛能量，國防安全是與時間賽跑，必須要掌握寶貴的關鍵時機，呼籲立法院能夠恪盡職守，儘速審議特別條例，以編製特別預算。

    李慧芝批評，院版「財劃法」至今也未審，但現行新版「財劃法」所產生的水平分配不均問題已經浮現，譬如依照新版「財劃法」，台北市今年度統籌分配稅款大幅增加4百多億元，可推動地方自治事項如營養午餐免費等，但其他縣市獲得的稅款卻有極大落差，且垂直分配不合理，中央財政能量被削弱、無法協助地方均衡發展。

    她呼籲，立法院儘速審議院版「財劃法」，才能真正均衡台灣、讓國人受到均衡照顧，而不是富者越富，甚至南北及城鄉差距不斷被擴大。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播