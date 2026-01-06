藍白再封殺1.25兆軍購、總預算案 政院批：史上首次新年度還沒付委

行政院發言人李慧芝今日表示，這是史上第一次進入新年度，但總預算還沒有付委，對今年各項國防、地方建設及補助進度感到擔憂。（資料照）

藍白立委聯手杯葛下，立法院程序委員會今日仍未依照法定職權，將今年度中央政府總預算、「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」與行政院版「財劃法部分條文修正草案」等案付委審查。行政院發言人李慧芝質疑，這是史上第一次進入新年度，但總預算還沒有付委，對於今年各項國防、地方建設及補助進度感到擔憂。

李慧芝指出，目前已有地方政府十分擔心TPASS政策是否斷炊，但中央政府必須等到今年度總預算通過後始能撥款補助，呼籲這些地方政府應該要請選區立法委員履行職務、審查中央政府總預算，才不至於影響當地民眾通勤權益以及各項地方建設。

針對國防特別條例遭擱置，李慧芝說，和平靠實力，面對中國的持續性侵擾與針對性對台演習，我國必須積極提升自我防衛能量，國防安全是與時間賽跑，必須要掌握寶貴的關鍵時機，呼籲立法院能夠恪盡職守，儘速審議特別條例，以編製特別預算。

李慧芝批評，院版「財劃法」至今也未審，但現行新版「財劃法」所產生的水平分配不均問題已經浮現，譬如依照新版「財劃法」，台北市今年度統籌分配稅款大幅增加4百多億元，可推動地方自治事項如營養午餐免費等，但其他縣市獲得的稅款卻有極大落差，且垂直分配不合理，中央財政能量被削弱、無法協助地方均衡發展。

她呼籲，立法院儘速審議院版「財劃法」，才能真正均衡台灣、讓國人受到均衡照顧，而不是富者越富，甚至南北及城鄉差距不斷被擴大。

