中共「類封鎖」令台窒息？蘇紫雲：違背速戰速決反招國際「反封鎖」

針對法國戰略研究基金會（FRS）專家倪雅玲（Valérie Niquet）投書指中共企圖以「窒息戰」取代入侵，透過封鎖迫使台灣屈服；國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪時指出，中共若採取長時間封鎖的「蟒蛇戰略」，將嚴重違背其「速戰速決」的軍事原則，不僅政治風險極高，更可能招致盟國在馬六甲海峽實施「反封鎖」。他更強調，中共製雷達近日在委內瑞拉失去效果，證實電子戰優勢仍在美台一方，「該緊張的是使用中共裝備的人」。

「蟒蛇戰略」給予國際介入時間

蘇紫雲今天受訪分析，法方專家提到的「窒息戰」即是美方過去分析過的「蟒蛇戰略」（Anaconda Strategy），這並非新論述。然而，對北京而言，採取封鎖策略存在高度政治風險與邏輯矛盾。 他指出，共軍犯台指導原則是「快速奪取」，若採取封鎖，戰事時間勢必拉長，這給予國際社會介入的緩衝期。時間拖得越久，對台灣越有利，對中共越不利。因此，台灣目前的戰略物資儲備（糧食、能源、彈藥）至關重要，儲備越豐沛，越能抵銷封鎖壓力。

針對封鎖樣態，蘇紫雲認為中共較可能採取的是「隔離」（Quarantine）或「類封鎖」，例如宣布對台實施武器禁運或選擇性攔檢，而非滴水不漏的全面封鎖，以免觸發嚴重的人道危機。 但他強調，台灣位於全球航運樞紐，承載51%的全球貨運量，即便中共僅實施「類封鎖」，都將嚴重干擾全球供應鏈，激起各國不滿。

麻六甲海峽對中國船隻「反封鎖」

蘇紫雲進一步表示，台灣除可依靠反艦飛彈等硬實力，在宮古海峽、巴士海峽拒止共軍艦隊進入東部海域外；盟國也可能採取反制措施，例如在麻六甲海峽對中國船隻實施「反封鎖」，切斷中國能源命脈。此外，目前國軍編列特別預算加強台美合作、推動彈藥在地生產，亦是重要的「反封鎖」戰略一環。

對於倪雅玲文中提及美軍在委內瑞拉逮捕馬杜洛一事，蘇紫雲解讀出不同觀點。他指出，美軍行動中成功以電子戰壓制委內瑞拉的中製雷達系統，這反而暴露了共軍裝備在實戰中的脆弱性。 「台灣使用美系裝備，電子戰力相對可靠；反觀中共雷達在敘利亞、委內瑞拉接連失效」，蘇紫雲直言，這顯示解放軍缺乏實戰驗證，真正該感到害怕的不是台灣，而是使用中共裝備的人。

美「台灣關係法」明文關切禁運 國際介入有法源

蘇紫雲最後補充，美國「台灣關係法」第二條明文規定，任何對台灣的杯葛（boycotts）或禁運（embargoes），都被視為對西太平洋地區和平與安全的威脅，美國將對此保持「嚴重關切」（grave concern）。 他強調，無論中共使用何種藉口進行封鎖或隔離，可能都符合國際法定義的危險行動，這都為友盟國家的介入提供了法理基礎與正當性。

