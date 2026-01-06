財劃法多442億沒列總預算 蔣萬安今喊營養午餐免費 綠營批不尊重議會

民進黨籍北市議員王閔生批評，先前黨團不斷要求蔣市府應清楚說明統籌分配稅款如何使用，且應編入2026年總預算，如今卻在預算審查階段放出國中、小營養午餐費全免消息，除了不尊重議會之外，也讓人感覺蔣對台北市政走一步算一步，沒有完整擘劃。（資料照）

台北市長蔣萬安今（6日）宣布國中、小營養午餐費將全免；教育局指出，一年預計花費20多億元，預計爭取財劃法財源。民進黨籍市議員王閔生批評，先前黨團不斷要求蔣市府應清楚說明統籌分配稅款如何使用，且應編入2026年總預算，如今卻在預算審查階段放出此消息，除了不尊重議會之外，也讓人感覺蔣萬安對台北市政走一步算一步，沒有完整擘劃。

北市議會教育委員會今排審議員提案，會中議員也關注相關進度。召集人、國民黨籍市議員張斯綱詢問預估預算與受惠人數？教育局長湯志民說，受惠學生人數約18萬，預計需20億元經費，將爭取財劃法財源，編列於今年第一次追加減預算當中。

湯志民說，估算方式先用平均價來計算，國小約63元、國中約67元，至於未來補助是用均價、還是最高價來補助，還要再研議計算。

王閔生批評，民進黨團過去一直要求蔣市府，應該將財劃法這多出來的442億元統籌分配稅款納入此次總預算，各縣市都做得到，為何台北市就無法做到？正值議會審預算期間，又冒出這樣的政策要利用統籌分配稅款財源，只讓人覺得很不尊重議會。

王閔生強調，不是反對營養午餐免費，能減輕家長負擔當然樂見，但程序上有問題，且這樣的做法也不免讓人質疑，蔣萬安是否對台北市政沒有完整擘劃，而是走一步算一步？剩下400多億元統籌分配稅款要怎麼花？至今仍未有明確規劃。

國民黨籍市議員秦慧珠則關切是否由教育局統一招標？國民黨籍市議員曾獻瑩指出，如財劃法副署卻不執行，營養午餐是否仍然免費？

湯志民表示，執行面與過去沒有改變，還是由個別學校與廠商接洽，府級會評估相關財源，只要來源穩定，就會每年固定編列，由於目前補助款項尚未下來，市府會先自行編列預算。

民進黨籍市議員洪婉臻提醒，每間學校營養午餐經費不同，執行面實際會有落差，免午餐費要有一個基準，且要符合讓午餐更營養多元目標。

台北市國中家長聯合會總會長吳政鴻直言，已經有多個縣市免營養午餐費，台北市早就該做了，樂見這樣的政策施行；但他也指出，各校午餐招標金額、餐點內容都不一，教育局要有一個標準來規範午餐品質。

