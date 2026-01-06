民進黨高市議員建議提名席次出爐 共34席、鳳山5席最多

民進黨高市黨部主委黃文益說明，下屆市議員選舉建議提名34席。（市黨部提供）

民進黨高市黨部今通過下屆高市議員建議提名席次，應選65席、建議提名34席，以過半為原則，展現民進黨決心與氣勢，其中鳳山區建議提名席為各選區最多。

市黨部主委黃文益說明，今召開執行委員會議，會中通過鳳山區及前鎮小港區市議員提名席次規劃，連同先前兩次執委會議已通過席次，議會應選席次65席，不含原住民選區總計建議提名34席，展現團結拚勝選的決心，相關建議將依程序送交民進黨中央審議確認。

請繼續往下閱讀...

建議提名席次：

第一選區（桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林）建議提名2席。

第二選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮）建議提名2席。

第三選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）建議提名3席，含1席婦保。

第四選區（左營、楠梓）建議提名4席，含1席婦保。

第五選區（大社、仁武、鳥松、大樹）建議提名4席，含1席婦保。

第六選區（鼓山、旗津、鹽埕）建議提名2席。

第七選區（三民）建議提名3席，含1席婦保。

第八選區（新興、前金、苓雅）建議提名3席，含1席婦保。

第九選區（鳳山）建議提名5席，含1席婦保。

第十選區（前鎮、小港）建議提名3席，含1席婦保。

第十一選區（林園、大寮）建議提名3席，含1席婦保。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法