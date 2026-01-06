為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨高市議員建議提名席次出爐 共34席、鳳山5席最多

    2026/01/06 17:18 記者王榮祥／高雄報導
    民進黨高市黨部主委黃文益說明，下屆市議員選舉建議提名34席。（市黨部提供）

    民進黨高市黨部主委黃文益說明，下屆市議員選舉建議提名34席。（市黨部提供）

    民進黨高市黨部今通過下屆高市議員建議提名席次，應選65席、建議提名34席，以過半為原則，展現民進黨決心與氣勢，其中鳳山區建議提名席為各選區最多。

    市黨部主委黃文益說明，今召開執行委員會議，會中通過鳳山區及前鎮小港區市議員提名席次規劃，連同先前兩次執委會議已通過席次，議會應選席次65席，不含原住民選區總計建議提名34席，展現團結拚勝選的決心，相關建議將依程序送交民進黨中央審議確認。

    建議提名席次：

    第一選區（桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林）建議提名2席。

    第二選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮）建議提名2席。

    第三選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）建議提名3席，含1席婦保。

    第四選區（左營、楠梓）建議提名4席，含1席婦保。

    第五選區（大社、仁武、鳥松、大樹）建議提名4席，含1席婦保。

    第六選區（鼓山、旗津、鹽埕）建議提名2席。

    第七選區（三民）建議提名3席，含1席婦保。

    第八選區（新興、前金、苓雅）建議提名3席，含1席婦保。

    第九選區（鳳山）建議提名5席，含1席婦保。

    第十選區（前鎮、小港）建議提名3席，含1席婦保。

    第十一選區（林園、大寮）建議提名3席，含1席婦保。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播