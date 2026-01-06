為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    談不分區2年條款 黃國昌：人工生殖法告段落 陳昭姿會離開

    2026/01/06 18:56 中央社
    立委陳昭姿。（資料照）

    民眾黨不分區立委執行2年條款，但傳出黨籍立委陳昭姿可能留任。民眾黨主席黃國昌今天表示，陳昭姿的任期會與前主席柯文哲另外處理，沒有破壞制度問題，等到人工生殖法告一段落後，陳昭姿也會離開。

    為貫徹民眾黨不分區立委2年條款，黃國昌昨天透露，他已簽署辭職書，任期到1月底，其他立委也是如此，儘管柯文哲曾向他提過續留立法院的事，但他希望外界認為「民眾黨是有制度的黨」；至於陳昭姿的部分比較特別，會再跟柯文哲處理。

    民眾黨今天舉行「賴政府惡意賴帳，啟動團體訴訟為退休警消討公道」記者會，黃國昌於會後接受媒體聯訪。

    媒體詢問，傳出黨團成員對2年條款有意見，2年條款是否鬆動。黃國昌表示，民眾黨有制度，至於媒體所說「傳出立委有意見」，沒有事實證據基礎的流言，沒有回應必要；他並反問媒體是哪一位立委有意見。

    媒體詢問，陳昭姿可能留任，如何說服支持者民眾黨有落實不分區2年條款制度。黃國昌說，去年召開黨代表大會時，他建議2年條款繼續執行，「除非柯文哲另外有指示」，全體黨代表一致同意。

    他說，陳昭姿的任期會與柯文哲另外處理，沒有破壞制度的問題，因為黨代表大會的決議就是如此，陳昭姿的部分很快就會有答案。

    黃國昌下午接受網路節目「直球對決」訪問時，被問及陳昭姿是否續留立法院時表示，等到人工生殖法告一段落後，陳昭姿也會離開。

