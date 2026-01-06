為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    一日從北到南 高雄陸戰全面啟動 賴瑞隆：團結衝刺初選

    2026/01/06 17:06 記者王榮祥／高雄報導
    民進黨高雄市長黨內初選參選人、立委賴瑞隆（右）今上午在北高雄掃街，下午再奔赴南高雄拜票。（賴瑞隆團隊提供）

    民進黨高雄市長黨內初選進入倒數，立委賴瑞隆今全天掃街，上午在北高雄與立委邱志偉同框，下午再奔赴南高雄市場拜票，全面啟動陸戰衝刺初選。

    賴瑞隆說明，3週前率先執行站路口行動，上月29日起，與跨區團隊合作啟動全市11個選舉區重要路口串連，展現「高雄隊站出來」、團結一致挺賴瑞隆的氣勢。

    他表示，黨內同志皆相當優秀，大家共同目標是守住高雄、讓城市繼續進步，他有自信能讓高雄在關鍵時刻穩住方向、邁向更進步、更美好的未來。

    賴瑞隆今天行程滿檔，清晨由邱志偉陪同站路口，隨後前往路竹民有市場掃街，逐攤向攤商與採買民眾寒暄互動；並再轉往蔡文聲靈宮出發展開車隊掃街，沿線居民、用路人揮手加油、互動熱絡。

    下午前進南高雄，自大寮赤崁保安宮出發，在林園、大寮區進行車隊掃街，並接續至大寮鳳林黃昏市場掃街，密集行程展現堅定為民服務的決心。

    他強調，初選最後階段，將秉持初心與承擔，回應人民的託付並全力衝刺，接下來將持續以站路口、掃市場、車隊掃街，走遍高雄38區、走入每一個基層角落，以行動爭取支持。

    民進黨高雄市長黨內初選參選人、立委賴瑞隆（左）強化陸戰掃街強度，積極奔走基層爭取支持。（賴瑞隆團隊提供）

