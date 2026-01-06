為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    初選最後衝刺發布催票影片允當「全民市長」 許智傑：我準備好了

    2026/01/06 16:54 記者王榮祥／高雄報導
    立委許智傑今持續出動車隊掃街，爭取鄉親支持。（許智傑團隊提供）

    投入民進黨高雄市長黨內初選的立委許智傑，今發布催票影片宣示會成為「全民市長」，他感性回顧從政27年點滴，強調已準備承接高雄進步重任。

    許智傑在影片中感性回顧從政27年點點滴滴，並獲現任市長陳其邁公開肯定。他強調已做好萬全準備，將以「全民市長」為目標，承接起推動高雄持續進步的重任，懇請市民在下週即將展開的電話民調中，給予最強力支持。

    他指出，從政27年來始終抱持著「為民服務」的初心，從地方基層到國會殿堂，足跡遍布高雄大街小巷，「握過每一雙溫暖的手，深知作為市民最堅強的後盾是我一生懸命的責任」。

    許智傑認為能為家鄉高雄揮汗打拚，不僅是使命，更是一生的榮幸；市長陳其邁也曾公開發聲，對他了解市政的熟悉度給予高度肯定，尤其鳳山三井Lalaport能夠啟動，就是許智傑「化不可能為可能」，扮演關鍵重要推手。

    針對下周初選電話民調將登場，許智傑也展現強大自信，大聲宣告「高雄準備好了！我更是準備好了！」並承諾若能順利承接重任，將擔任一位不分黨派、廣納民意的「全民市長」。

    民進黨高雄市長初選參選人許智傑（中）強調，已做好準備擔綱「全民市長」，承接高雄進步的責任。（許智傑團隊提供）

