藍白卡預算TPASS斷炊 吳思瑤批：蔣萬安不打關鍵電話

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（記者王藝菘攝）

國民黨、民眾黨立委今（6日）再度封殺今年度總預算案，交通部公路局評估TPASS通勤月票經費恐於本月底用罄。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤批評，台北市長蔣萬安大費周章串聯北北基桃開會，卻不願打通電話說服國民黨立委，捨近求遠的做法恐怕是政治操作。

總預算案卡關，影響「基北北桃都會通」公共運輸定期票TPASS運作，台北、基隆、台北、新北及桃園預計12日開會商討因應作為。吳思瑤今接受本報訪問表示，藍白持續擋下總預算案，看來蔣萬安並沒有打這些關鍵的電話，沒有採取自己所建議最正確、智慧，而且有效率的方式。

吳思瑤質疑，遊說國民黨立委是最快為TPASS解套的方法，不懂蔣萬安為什麼捨近求遠，大費周章揪開會，關鍵電話卻不打？難道大動作串連開會只是政治攻防、擺擺樣子，無心真正解決市民、通勤族的問題？

吳思瑤進一步透露，據她了解，行政院先前已針對TPASS現況發函各縣市政府，徵詢各地的因應方案；台中市政府已回函建請中央趕快通過總預算，而台北市政府目前則尚未回覆。這是考驗蔣萬安的政治智慧，以及是否真正落實「市民第一、民生第一」的承諾。

對於立法院程序委員會的運作現況，吳思瑤指出，程委會本應是排定議程，不應針對提案內容擋案，如今成為前所未見的「列案太上機關」。而本屆立法院包括委員會不審議、直接逕付二讀、不議而決等狀況，連程序委員會也不排案、呈現空轉。

吳思瑤呼籲，在野黨不要將總預算當作政治攻防的工具，否則受影響最深的將是廣大的通勤族；而蔣萬安也擔任過立委，應深知程序委員會是第一關，不要捨近求遠，讓市民與通勤族陷入不安。

