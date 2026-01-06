李逸洋盼台日深化半導體、AI合作 建立非紅色供應鏈

駐日代表李逸洋6日在代表處新年餐會吹奏薩克斯風助興。（記者林翠儀攝）

駐日代表李逸洋今天在代表處新年餐會中表示，在AI引領世界潮流的時代，台日若能在半導體、AI、ICT等領域深化合作，必能提升雙方的國力，創造真正的雙贏關係。同時，也能建立安全、可信賴的「非紅色供應鏈」，對於兩國的國家安全、經濟安全保障，以及區域的和平與繁榮，皆具有極其重要的意義。

駐日代表處今天舉辦新年餐會，包括日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、日本前駐台代表沼田幹夫、泉裕泰和今井正，以及國策顧問趙中正等多位僑領參加，超過百人到場，氣氛熱鬧。會中邀請旅日聲樂家張瑞銘以二胡伴奏演唱數曲台日歌謠，李逸洋也以薩克斯風現場演奏了一曲。

李逸洋全程以日語致詞，回顧去年的台日關係取得多項重大進展，至少創下了超過10項新的歷史紀錄。包括外交部長林佳龍訪問日本，是台日斷交53年以來，台灣外交部長首次正式訪問東京。此外，在廣島、長崎原爆80週年的紀念活動中，台灣駐日代表也首次出席和平紀念儀式。

去年5月，在東京盛大舉行了「慶祝巴拉圭共和國、日本與台灣友誼」招待會。另外是代表處舉辦的會議，同時有6位曾任大臣的國會議員出席，這也是前所未有的紀錄。

李逸洋表示，上任1年3個月以來，透過拜會、會談及餐敘的3種形式，累計已與306位日本國會議員交流，這同樣是前所未見的成果。他強調，在極短時間內，與最多、且份量最重的政治人物會面，也是一項歷史性的紀錄。

在展望未來部分，李逸洋提到高市早苗首相於去年11月提出的「日本成長戰略本部」構想。李逸洋認為，這將成為日本經濟的重要轉捩點。由高市首相親自擔任本部長，主導包括AI與半導體、數位與資安、資訊通信、防衛產業等在內的17個重點領域之產業轉型，具有極高的戰略意義。

他進一步指出，這些領域，與台灣所推動的「五大信賴產業」及「六大核心戰略產業」高度重疊，充分展現出台日之間強大的互補關係。

預測去年台灣的全年經濟成長率為7.4%。今年，台灣的人均GDP將達到4萬美元。李逸洋強調，台灣是全球高科技產業最重要的生產基地之一。在AI引領世界潮流的時代，只要台日能在半導體、AI、ICT等領域深化合作，必能提升雙方的國力，創造真正的雙贏關係。同時，也能建立安全、可信賴的「非紅色供應鏈」，對於兩國的國家安全、經濟安全保障，以及區域的和平與繁榮，皆具有極其重要的意義。

谷崎在致詞時也表示，國際情勢的前途難以預測，充滿不安與高度不透明性。在這樣的時代背景下，最重要的，是與「最值得信賴的夥伴」建立穩固的關係。他認為，日本與台灣正是這樣的關係。他也希望能讓日台關係更加立體化、厚實、多層次。

谷崎還提到了「白粉男」的故事，日本蘋果糖專賣店「POMME d'AMOUR／東京林檎製飴所」老闆池田喬俊去年訪台時，回程行李箱塞滿台灣砂糖，因為貌似「白粉」（毒品）被海關關切，被戲稱為「白粉男」的池田因而在台灣爆紅，他也因為此事與「台糖」建立聯繫。

谷崎表示，蘋果糖專賣店的店名為「POMME d'AMOUR」，「POMME」是蘋果，而「d'AMOUR」在法文裡意指「愛」。日本與台灣結合所誕生的產品，將這份「愛」回饋給雙方社會。這正是雙邊關係日益深化的一個具體例子。

他還指出，日台間的人員往來已經超過每年600萬人次，去年更成長11%，突破650萬人。他相信，若能持續深化並立體化這樣的關係，在這個充滿不確定性與不穩定性的世界中，日本與台灣將能向國際社會展現一種堅實而可靠的連結。

駐日代表處6日舉行新年餐會，有超過百人參加。（記者林翠儀攝）

駐日代表李逸洋（右２）與日台交流協會理事長谷崎泰明（左２）、日本前駐台代表沼田幹夫（左1）和泉裕泰（右1）合影。（記者林翠儀攝）

