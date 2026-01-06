立院內政委員會明初審國安法 綠委提案共諜行為關10年、罰2億

立委陳冠廷草案提高共諜的刑罰與罰金。（資料照）

因應中共統戰滲透，行政院上月通過國安法等修法草案，立法院內政委員會明天將排審國安法，逾10位民進黨立委也提出修法，立委王美惠、沈伯洋提案增訂中間人責任的處罰規範，陳冠廷草案提高共諜的刑罰與罰金，賴瑞隆則提案增訂現職及退休（職、伍）軍公教及公營機關（構）人員、民選公職人員加重處罰條款。

王美惠、沈伯洋提案 增訂中間人責任處罰規範

現行「國安法」第2條規定，任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人為下列行為。

行政院版增訂「參與組織罪」之不法態樣，並將「發展組織罪」構成要件。由於現行發展組織罪之行為人須主觀上有危害國家安全或社會安定之意圖，司法實務上常因舉證不易而無法有效定罪，因此增訂足以危害國家安全或社會安定之形式適性犯要件修正為「足以生危害於國家安全或社會安定」。

民進黨立委王美惠等人提案增列「或受其指示、委託或資助而再轉指示、委託或資助者」也納入處罰範圍；此外，鑑於現行規定往往僅能處罰發起人而無法處罰參與組織之人，草案也增加經營、管理、執行業務等文字，使相關參與組織實際營運之人也納入處罰範圍。

民進黨立委沈伯洋、賴瑞隆、王美惠提案則增訂，軍公教及公營機關（構）人員，於現職（役）或退休（職、伍）後，犯反滲透法第3條至第7條之罪，經判處有期徒刑以上之刑確定者，喪失其請領退休（職、伍）給與的權利。

陳冠廷提案 共諜行為最長關10年、最高罰2億

多位民進黨立委也提案提高共諜的刑罰與罰金，陳冠廷草案規定，意圖危害國家安全或社會安定，為大陸地區違反第2條第1款規定（發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織）者，處10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1億元以上2億元以下罰金；為大陸地區以外違反同款規定者，處5年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣5千萬元以下罰金。

民進黨立委王定宇提案規定，在致生國家安全或利益受到危害結果或致情報人員被逮捕等加重結果。該草案規定，現役軍人、公務員假借職務上之權力、機會或方法，以故意犯第二條各款之罪者，加重其刑至2分之1。但其他法律有特別規定其刑，且刑度較高者不在此限。

為管制TikTok，陳冠廷提案明定，主管機關應建立資通安全產品定期評估機制並提出限制建議清單，限制建議清單應經立法院同意；非經主管機關許可，不得於我國應用程式商店中提供下載與更新服務。此外，陳也提案增訂，法院為審理違反本法之犯罪案件，應設立國家安全專業法庭，由具有國安相關專業知識的法官辦理。

在野黨部分，民眾黨團提案主張將為「大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力」等對我國具備明顯敵意地區違反第2條各款之規定者加重處罰；並增訂公務人員或機關首長違反「公務人員任用法」，卻未辦理公務人員之特殊查核，由行政院人事行政總處裁處100萬元以上500萬元以下罰鍰。國民黨黨籍原住民立委鄭天財則提案，刪除山地為管制區的規定，並明訂管制區的劃設，位於原住民族地區者，應徵得當地原住民族或部落同意或參與。

