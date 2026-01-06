為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    社群上演母女互嗆？ 應佳妤：斷章取義帶風向

    2026/01/06 15:02 記者甘孟霖／台北報導
    台北市議員應曉薇（右）與女兒應佳妤（左）。（資料照）

    台北市議員應曉薇（右）與女兒應佳妤（左）。（資料照）

    國民黨台北市議員應曉薇近日頻於社群媒體上「海巡」，並對質疑她的網友嗆聲提告。而律師林智群PO出截圖，應曉薇在女兒應佳妤的貼文下嗆聲。應佳妤也表示，這是被斷章取義帶風向。

    應曉薇近日於Threads的各個網留言下回覆提告等字眼，林智群PO出應佳妤3則回覆的留言截圖，應佳妤表示「你哪位 這麼氣」，應曉薇回「你哪位？」應佳妤留「封鎖你比較快」之後，應曉薇回：「那還看？手眼就是不誠實？」應佳妤回網友「不光憑市議員薪水不等於貪汙」，應曉薇機接著應聲「提告」！

    應佳妤今（6日）於臉書發文指出，相關截圖並非事件全貌，而是被有心人士斷章取義截圖帶風向，她並譏諷這是「民主立可白」，連做圖美編都省下來了。

    她強調：「應曉薇就為我應援來留言啊，怎麼了嗎？羨慕我有位很愛我的媽咪嗎？還好32：0，是怎麼用民主立可白也塗不掉的呢。」

    相關新聞

    網軍撞車現場？ 應曉薇海巡網友 竟對女兒嗆「提告」

    應佳妤表示，社群貼文被有心人刻意截圖斷章取義，應曉薇只是在留言力挺她。（取自應佳妤臉書）

    應佳妤表示，社群貼文被有心人刻意截圖斷章取義，應曉薇只是在留言力挺她。（取自應佳妤臉書）

    應佳妤表示，社群貼文被有心人刻意截圖斷章取義，應曉薇只是在留言力挺她。（取自應佳妤臉書）

    應佳妤表示，社群貼文被有心人刻意截圖斷章取義，應曉薇只是在留言力挺她。（取自應佳妤臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播