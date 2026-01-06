社群上演母女互嗆？ 應佳妤：斷章取義帶風向

台北市議員應曉薇（右）與女兒應佳妤（左）。（資料照）

國民黨台北市議員應曉薇近日頻於社群媒體上「海巡」，並對質疑她的網友嗆聲提告。而律師林智群PO出截圖，應曉薇在女兒應佳妤的貼文下嗆聲。應佳妤也表示，這是被斷章取義帶風向。

應曉薇近日於Threads的各個網留言下回覆提告等字眼，林智群PO出應佳妤3則回覆的留言截圖，應佳妤表示「你哪位 這麼氣」，應曉薇回「你哪位？」應佳妤留「封鎖你比較快」之後，應曉薇回：「那還看？手眼就是不誠實？」應佳妤回網友「不光憑市議員薪水不等於貪汙」，應曉薇機接著應聲「提告」！

應佳妤今（6日）於臉書發文指出，相關截圖並非事件全貌，而是被有心人士斷章取義截圖帶風向，她並譏諷這是「民主立可白」，連做圖美編都省下來了。

她強調：「應曉薇就為我應援來留言啊，怎麼了嗎？羨慕我有位很愛我的媽咪嗎？還好32：0，是怎麼用民主立可白也塗不掉的呢。」

應佳妤表示，社群貼文被有心人刻意截圖斷章取義，應曉薇只是在留言力挺她。（取自應佳妤臉書）

