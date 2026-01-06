綠明審「國安法」鼓吹武統最高罰百萬 藍批迫害人民言論自由

針對內政委員會明審查國安法修正草案，國民黨立委黃建賓今表達質疑立場。（黃建賓辦公室提供）

立法院內政委員會明天審查政院版國安法修正草案，鼓吹武統最高罰100萬元；國民黨團發出甲級動員，質疑此修法有行政濫權及箝制人民言論自由之疑慮。對此，內政委員會國民黨籍召委黃建賓直言，民進黨根本是打著國安之名行網路戒嚴之實，未來只要政府認定民眾言論有問題，就可以要求刪文甚至刪除帳號，這是迫害人民言論自由。

國民黨團書記長羅智強也說，此修法限制言論自由，這是憲政核心事項，今天政府要擴大去限縮，茲事體大，要審慎為之。

行政院會去年底通過「國家安全法部分條文修法草案」，增訂鼓吹戰爭言論的行政裁罰，明定任何人不得以文字、影像等方式公開鼓吹外國、大陸地區等境外敵對勢力對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權，違者最高處100萬元罰鍰。

黃建賓表示，民進黨根本是打著國安法的名義，行言論審查、網路戒嚴之實，未來只要民進黨政府認定民眾的言論有問題，就可以要求網路平台刪文甚至刪除帳號 但相關認定完全沒有明確標準，就只有民進黨政府說了算，此修法根本是迫害台灣人民的言論自由。

黃建賓強調，先前民進黨政府就以打詐為由，強行封禁小紅書，引發民眾強烈反彈，更侵害數百萬用戶權益，針對這次修法，國民黨會有相對應的方式，守護人民的網路自由、言論自由，不讓民進黨政府大搞行政獨裁、綠色威權。

