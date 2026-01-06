林宜瑾提案修兩岸條例又收回 謝龍介：林不能參加賴總統台南行程

國民黨立委謝龍介。（記者林欣漢攝）

林宜瑾等20名民進黨立委連署修正「兩岸人民關係條例」，更名為「台灣與中華人民共和國關係條例」，並刪除原條文中「國家統一前」字眼。林宜瑾昨收回稱，完整修改草案需要更多時間，並強調，沒成案何來撤案。對此，國民黨立委謝龍介今日透露，還有人說林宜瑾是總統賴清德的子弟兵，「如果是子弟兵會被起訴嗎、會搞得灰頭土臉嗎？如果是子弟兵，那賴總統為什麼現在的行程到了台南，林不能站到他身邊？」「去看看賴總統這半年在台南的行程，林宜瑾都不站在他身邊。賴總統在台南的行程，她不能來。」

謝龍介表示，「提這個案子不是給賴總統難堪嗎？萬一擦槍走火怎麼辦，對賴總統一點幫助都沒有，賴總統要搞台獨，還需要你們來背書嗎？你們20幾個來幫他連署提案，就表示在幫他嗎？你們講台獨講得過賴總統嗎？」

請繼續往下閱讀...

謝龍介說，「賴總統要搞台獨，是正牌的台獨金孫，有專利權，你們還沒有，仿冒品還要來幫他背書，這不是很可笑嗎？本來可以從從容容、遊刃有餘的談兩岸；結果現在是連滾帶爬沒出息，提案又收回，不是讓人看笑話嗎？」

謝龍介指出，還有人說林宜瑾是賴清德的子弟兵，如果是子弟兵會被起訴嗎、會搞得灰頭土臉嗎？如果是子弟兵，那賴總統為什麼現在的行程到了台南，林不能站到他身邊？代表賴總統有一定的道德底線，「你卡到司法案件，基本上我不相信賴總統會同意你們繼續惡搞下去，他們知難而退是事實」。總是要讓他有樓梯下，人非聖賢，孰能無過，知錯能改，善莫大焉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法