李麗娟被爆遭約談突破斷點 黃帝穎：三大異常直殺黃國昌涉貪

律師黃帝穎。（資料照）

今有媒體報導指出，凱思國際負責人李麗娟疑為公司人頭，實際負責人應為民眾黨主席黃國昌，故黃恐被列貪污案被告。對此，律師黃帝穎表示，鏡週刊今爆李麗娟遭約談突破黃國昌斷點，李麗娟凱思臺雅三大異常直殺黃國昌涉貪。

黃帝穎在臉書PO文表示，鏡週刊今爆檢調專案小組在跨年前夕首度約談凱思國際負責人李麗娟，由於相關金流已過濾完成，證明黃國昌才是凱思國際的實際負責人，李麗娟則是黃涉貪的幫助犯，形同黃國昌所設的防火牆已遭突破。

請繼續往下閱讀...

黃帝穎指出，異常1.李麗娟無法說明凱思的人與錢，被認定是人頭，週刊報導凱思金流水位高達3、4千萬元，明顯與李麗娟的薪資、財力不符，加上狗仔、金主與李麗娟素無往來，說詞明顯與物證兜不攏，恐被改列貪汙被告，公司經營的基本題是人與錢，李麗娟如果是凱思實際負責人，應可輕易提出自己指揮狗仔的證據，且至少有4個狗仔勞健保在凱思，而對於臺雅等人脈金流也應說明，但狗仔和金主同樣會被傳喚，彼此供述交互勾稽比對，李麗娟說法兜不攏就可能被列貪污案共犯，經驗法則上，李麗娟如果不是凱思人頭，早就提告週刊了。

黃帝穎續指，異常2.臺雅被報涉行賄黃國昌狗仔公司200萬元竟未提告，臺雅集團為高資本額具相當規模的企業，週刊已連續多期報導以200萬元流向黃國昌狗仔公司凱思國際，臺雅竟從未說明，更未否認200萬元是黃國昌為個案質詢法務部長的對價，大公司遭報導指涉嫌行賄立委200萬卻不敢提告，明顯異常。

黃帝穎直言，異常3.凱思被報是黃國昌狗仔公司涉收賄竟未提告，正常商業公司若遇不實報導，為維護商譽，公開澄清甚至提告都基本作為，但多期週刊報導凱思是黃國昌狗仔公司卻不敢提告，從未澄清、從未否認為黃國昌養狗仔，更不敢否認收受臺雅200萬元，明顯異常。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法