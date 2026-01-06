不可接受！歐議會最大黨團見賴清德：強烈譴責中共挑釁危及台海和平

5度訪台的歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler），今率領歐洲議會最大黨團組成議員團訪台會見賴清德總統。（圖由總統府提供）

5度訪台的歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler），今率領歐洲議會最大黨團組成議員團訪台會見賴清德總統。凱勒強調，訪團堅定支持維持台海現狀，並關切中國多面向試圖改變現狀的作為，他也強烈譴責中國近日在台灣周邊的挑釁姿態，直言「這類挑釁行為不可接受，且嚴重危及兩岸和平穩定」。

訪團成員陣容龐大，除凱勒之外，包括來自6個國家的8位歐洲議會議員：西門（Sven Simon）、貝克（Wouter Beke）、哥馬赫（Christophe Gomart）、瓦斯蔓（Marion Walsmann）、溫克勒（Iuliu Winkler）、斯捷克巴（Michał Szczerba）及法斯奇（Jan Farský）。

凱勒致詞時首先祝福台灣繁榮和平，在馬年充滿「馬力」，接著指出，訪團代表歐洲議會第一大黨團「歐洲人民黨」（EPP），當中多位成員曾親身經歷專制、獨裁、共產政權，更能體會民主生活與自由價值之可貴。在全球局勢快速變動、過去數十年所擁有的確定性似乎正在消逝之際，穩定的民主國家更應攜手合作。

凱勒表示，有鑑於此，訪團支持維持台海和平現狀，並關切對岸自多面向試圖改變現狀的作為；歐洲議會及各國政府也持續透過政治聲明重申維持現狀的重要性。

凱勒指出，台灣海峽是國際水域，各國以船艦通過展現自由航行的事實，同時傳達「不接受任何單方面改變現狀」的立場；他也強烈譴責中國上週於台灣周邊展現的挑釁姿態，「這類挑釁行為不可接受，且嚴重危及兩岸的和平穩定」。

凱勒提到，台歐在多項議題上有共同關切，包括如何因應海底電纜遭非法且不友善切斷的挑戰，此類事件不僅台灣曾有經驗，歐洲也曾面臨類似議題，尤其是波羅的海地區，另在貿易、科學與衛生等領域，台歐也具深化合作空間，期待後續展開的各項對話交流。

