    綠營中市議員初選3月才舉行 何欣純與擬參選人合掛看板引熱議

    2026/01/06 14:35 記者歐素美／台中報導
    石岡區九房里長張鴻斌，有意更上一層樓參選市議員，率先懸掛與市長參選人何欣純的聯合看板及文宣。（張鴻斌提供）

    台中市議員選舉今年11月28日舉行，民進黨預計3月進行初選，台中市第十四選區（東勢、石岡、新社、和平區）現任民進黨市議員蔡成圭無意連任，立委蔡其昌山城服務處主任詹智翔及石岡區九房里長張鴻斌皆有意接棒，張鴻斌最近率先在山城區懸掛與參選市長何欣純的看板，因何欣純與詹智翔皆屬新潮流系，引發民眾討論。

    民眾進入山城，最近在豐勢路沿線皆可見張鴻斌與何欣純合影的競選看板，獨不見詹智翔與何欣純的聯合看板，由於何欣純與詹智翔皆屬新潮流系，此種情形也引發民眾熱議。

    詹智翔表示，近日也會懸掛其與蔡其昌及何欣純合影的看板；張鴻斌表示，他入黨時是隨利錦祥等人入黨，也算新潮流，後來才擔任蔡成圭特助，蔡成圭後來朝向正國會，但這都是「大人」的事情，強調他最近會再掛一波與何欣純賀年的看板，努力拚初選。

    有民進黨員不諱言，何欣純因要參選市長，為了將餅做大，來者不拒，可以理解，但黨內初選尚未出爐，何欣純與大家都合影掛看板，對現任議員是種傷害，認為何欣純應俟初選後再與出線的市議員參選人聯合掛看板才對。

    何欣純團隊表示，只要有市議員參選人要求提供照片，一起合掛看板，基於公平及黨內團結，都會提供，何欣純到山城參加各項活動，也都會邀詹智翔及張鴻斌一起，強調對所有的候選人都一視同仁，一起努力爭取為台中市民服務的機會。

    石岡區九房里長張鴻斌懸掛與市長參選人何欣純的聯合看板，引發熱議。（記者歐素美攝）

