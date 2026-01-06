為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    全球繁榮關鍵在台海！ 接見歐洲議會團 賴總統：願做歐洲最信賴夥伴

    2026/01/06 14:17 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統今接見歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）率領的議員團，並表示，台灣有決心成為歐洲最值得信賴的夥伴。（圖由總統府提供）

    賴清德總統今接見歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）率領的議員團，並表示，台灣有決心成為歐洲最值得信賴的夥伴。（圖由總統府提供）

    賴清德總統今接見「歐洲議會議員團」時表示，面對中國威權的複合式挑戰，民主國家唯有團結合作，才能捍衛自由民主價值，台海和平穩定不只攸關印太安全，更是歐洲安全、全球繁榮的關鍵，台灣有能力、有意願、更有決心成為歐洲最值得信賴的夥伴，為全球民主供應鏈的韌性做出更多貢獻。

    總統指出，近來台歐關係在各領域的對話、合作與交流都有大幅度的進展，去年11月副總統蕭美琴應「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請，在歐洲議會發表演說，展現台灣願與理念相近國家深化合作的決心，並增進各國議會友人對台灣的理解與支持；「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club, FC）去年也首次在台灣舉辦年會，就海底電纜安全韌性、區域安全及台歐合作前景等深入討論。

    總統也感謝歐洲議會多年來通過多項友台決議，持續關切台海和平穩定、堅定支持台灣國際參與，以行動向國際社會傳達了「德不孤，必有鄰」的明確訊息。

    總統指出，面對中國威權主義長期的軍事威脅、灰色地帶侵擾及外交經濟脅迫等複合式挑戰，台灣有非常深刻的體認，除了「和平靠實力」的鐵律，更重要的是民主國家唯有團結合作，才能抵抗威權主義對外擴張，捍衛自由民主價值，守護以規則為基礎的國際秩序。

    總統強調，台海的和平穩定不只攸關印太安全，更是歐洲安全、乃至於全球經濟繁榮的重要關鍵，台灣有能力、有意願、更有決心成為歐洲最值得信賴的夥伴，特別是在半導體與高科技產業上，為全球民主供應鏈的韌性做出更多貢獻，攜手共創區域及全球的穩定與繁榮。

    總統表示，台灣已經準備好與歐洲議會及議員們攜手，將雙方的交流轉化為打造「民主供應鏈」的具體行動，為全球經濟注入更強大的韌性。台灣會持續展現穩健與自信，證明自身是國際社會不可或缺的良善力量。期盼在訪賓的支持下，台灣與歐洲持續創造互惠共榮的璀璨未來。

    賴清德總統今接見歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）率領的議員團，並表示，台灣有決心成為歐洲最值得信賴的夥伴。（圖由總統府提供）

    賴清德總統今接見歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）率領的議員團，並表示，台灣有決心成為歐洲最值得信賴的夥伴。（圖由總統府提供）

