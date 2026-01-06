藍要求總統國情報告接受質詢 沈伯洋：憲法法庭已宣告違憲

今年度中央政府總預算案及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等議案迄今無法付委審查。國民黨團書記長羅智強表示，只要賴總統兌現選舉時的承諾，到立院進行國情報告並接受質詢；行政院長卓榮泰依法編列預算，總預算就能開始審查。民進黨立委沈伯洋則表示，憲法法庭已經宣告即問即答違憲，違憲的加薪也正由憲法法庭審理當中，不要再把不一樣的事情擺在一起。

藍白立委今天在立法院程序委員會表決通過民眾黨團提案，將議事日程以議程草案提報九日院會處理，攸關1.25兆元預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等議案仍無法付委審查。

請繼續往下閱讀...

羅智強表示，要審1.25兆元軍購很簡單，賴總統兌現選舉時的承諾，來立法院報告並接受質詢。而總預算只要不違法，立法院早就在審了，依法編列軍人加薪預算、警消及公教退休保障的預算，總預算就能開始審查。非法的預算硬要丟到立法院，立法院審了這非法的預算，那是不是民進黨以後立法院任何事情都不需要遵守，這跟所謂的一黨獨大的差別是什麼？

沈伯洋表示，羅智強的發言很錯亂，總統要不要來立院報告，和國防預算到底要不要審完全是兩回事，以花蓮馬太鞍重建特別條例匡列300億元為例，當時的程序委員會完全沒有說，如果花蓮縣政府不來報告的話，就不能夠讓這個條例繼續審下去，因為這根本就不是程序委員會要求的事項。

沈伯洋批藍白：程序委員會不是拿來「擋案」的

沈伯洋說明，特別條例匡列的上限，在委員會審查的時候是能調整的，如果覺得防空系統整合不需要那麼多錢、飛彈不需要買那麼多顆，希望無人載具少買一點，在大方向希望只要8000億元就好，可以在委員會充分的討論，國防部也能在委員會說明，外交及國防委員會就是為了這個而存在的，程序委員會的存在絕對不是拿來「擋案」用的。

沈伯洋表示，更不要講請總統來報告是違憲的，2023年賴總統在選舉的時候說要做國情報告，和現在國民黨要求的國情報告，完全是不一樣的事情。國民黨現在要求的是，按照2024年已經被憲法法庭宣告違憲的方式，請總統來報告，都已經和你講不能用違憲指定主題、即問即答的方式邀請總統來報告，結果他們無視大法官、無視憲法法庭，繼續用違憲的方式邀請總統來報告，開了這個先例之後，以後憲政秩序該怎麼維持？

沈伯洋說，不要把不一樣的事情擺在一起，你們只是選擇性的要人來報告，行政院長卓榮泰說過多少次要來報告相關的事項，不讓他來。為了自己政治操作的目的，決定對方要不要來報告，用違憲、違法，不合程序的方式來綁架，不管是總預算，還是國防預算的審查，更不要講軍人已經加薪了，現在違憲的加薪正在由憲法法庭審理當中。

沈伯洋強調，現在就是應該讓總預算案付委、讓國防預算付委，讓大家討論，讓全民直播能夠看到，到底國民黨在意的是什麼事情，以及我們到底要捍衛的是什麼事情，大家的價值之爭應該進入委員會來討論才對。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法