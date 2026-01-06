選縣市長應辭立委？ 詹凌瑀：黃國昌作秀功力無人能及

民眾黨主席黃國昌。（記者劉信德攝）

民眾黨主席黃國昌昨宣布，他已簽署立委離職書並點名民進黨台南、高雄立委要參選縣市長，應把立委給辭了；對此，媒體人詹凌瑀表示，黃國昌簽辭職書有什麼好拿來張揚的？這根本就是民眾黨不分區立委原本就定好的「兩年條款」不是嗎？遵守黨內規定是義務，怎麼搞得好像是什麼悲壯的犧牲一樣？立法院再也不用忍受那種只會咆哮、作秀、甚至連自己在吼什麼可能都不知道的高分貝噪音。光想到這一點，就覺得台灣的議會政治稍微透出了一點曙光。

詹凌瑀在臉書PO文表示，昨天黃國昌在那邊大動作昭告天下，說他已經簽了辭職書，要做到這個月底。不好意思啊，昨天我忙著專訪軍事專家胡振東大哥，在談真正的國際大事，實在沒空第一時間理會這種廉價的政治表演，既然今早有空了，就來聊聊這位「咆哮影帝」的邏輯有多荒謬，首先，黃國昌簽辭職書有什麼好拿來張揚的？這根本就是民眾黨不分區立委原本就定好的「兩年條款」不是嗎？遵守黨內規定是義務，怎麼搞得好像是什麼悲壯的犧牲一樣？

詹凌瑀指出，說穿了，不就是因為阿北柯文哲遲遲不願意對兩年條款鬆口，不想為你破例，你才「不得不」簽下去嗎？明明就是不甘不願，還要演得大義凜然，這作秀的功力真的是無人能及，更可笑的是，黃國昌自己現在沒立委做了，就開始點名要投入縣市長選舉的民進黨立委也該辭職。欸，國昌老師，你的記憶體是不是該擴充一下？當年你們民眾黨的高虹安、賴香伶帶職參選縣市長的時候，有辭職嗎？沒有嘛！

詹凌瑀續指，當年自家人帶職參選就可以，現在你自己沒位置坐了、要被強迫畢業了，就要拖著別人跟你一起下水？這是什麼巨嬰邏輯？根本就是典型的雙標。

不過，這整齣戲還是有一個天大的好消息，那就是2月1日之後，我們的耳朵終於可以清靜了，立法院再也不用忍受那種只會咆哮、作秀、甚至連自己在吼什麼可能都不知道的高分貝噪音。光想到這一點，就覺得台灣的議會政治稍微透出了一點曙光，至於他放話要選新北市長？呵呵，聽聽就好。我大膽預測，他根本不會選到底啦！

詹凌瑀直言，別忘了，當年黃國昌在汐止當立委，連競選連任都不敢，直接落跑；現在新北市幅員更廣、挑戰更大、更沒贏面，他哪有可能選到底？到時候肯定又是找個理由溜之大吉，國昌老師，慢走不送喔！

