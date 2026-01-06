為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    不甩遭中制裁！日本參議員石平抵台 粉專嗨喊：台日友好

    2026/01/06 15:27 即時新聞／綜合報導
    被中國制裁、禁止入境中國的日本參議員石平訪台。（記者陳逸寬攝）

    遭中國制裁日本參議員石平今抵達台北松山機場，他表示中國對他制裁禁止其入境，充分說明中華人民共和國與中華民國完全是兩個不同的國家。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」高呼，「台日友好」。

    粉專「Mr.柯學先生」發文提及，「日本參議院石平抵台！大喊我被禁入中卻能來台灣，證明了台灣就是獨立的國家，跟中國沒有關係！」、「台日友好」。

    報導提及，石平向媒體說，作為日本參議員踏上台灣的國土，非常高興也非常激動，因為中華人民共和國政府對他進行制裁，不允許他入境中國國境，今天卻能夠順利進入台灣、中華民國的國境，充分說明中華人民共和國和中華民國，完全是兩個不同的國家。

    消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「中共外交部又要氣噗噗了」、「台灣歡迎你」、「歡迎石平」。

