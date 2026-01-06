TPASS斷炊找北基桃開會 民進黨團轟蔣萬安作秀、甩鍋中央

台北市議會民進黨團痛批蔣萬安是「捨近求遠」的政治操作，意圖創造聲量向中央甩鍋。（台北市議會民進黨團提供）

中央總預算案卡關，影響「基北北桃都會通」公共運輸定期票TPASS運作，台北、基隆、台北、新北及桃園預計12日開會商討因應作為，台北市議會民進黨團今（6）日痛批蔣萬安此舉是「捨近求遠」的政治操作，意圖創造聲量向中央甩鍋。卡關的解決之鑰就在蔣萬安手邊，台北市5席國民黨籍立委就是始作俑者之一，根本無須勞師動眾找基隆、新北、桃園的市長開會。

台北市交通局昨（5）稱因TPASS的中央補助款未入帳，目前以去年剩餘預算撥付，北北基桃地區大批通勤族恐受影響，蔣萬安喊話要行政院與立法院好好溝通。

請繼續往下閱讀...

台北市議會民進黨團總召陳慈慧表示，蔣萬安應回去告訴國民黨立委，讓總預算盡速排審，以利各項民生補助可以持續，而非「政治優於民生」甚至「以民眾福祉為要挾」在立法院無止盡的杯葛。

黨團副召集人何孟樺批評蔣萬安，面對統籌分配稅款斤斤計較，明明有錢卻要說成沒錢，就連「地制法」分工屬於地方的學校冷氣電費也要計較，但迄今仍無法說明數百億經費如何應用。面對TPASS補助可能斷炊，更一改之前批評中央的口吻，極力為立法院開脫。她說，首都市長不能只是依「芯」行政，中樞所在不能只剩對中輸誠，作為自封的「台北隊長」，就要管好台北隊員、要求徐巧芯等擺爛藍委履行民代職責，審議預算，而不是讓「台北隊」變成浪費全民時間，虛耗稅金薪餉的「碩鼠隊」。

黨團幹事長顏若芳痛斥，蔣萬安身為台北市大家長，不思向黨籍立委爭取預算，反而試圖透過四市平台轉移焦點，卸責給中央，無疑是把市民權益當成政治攻防籌碼，她強調，市議會正進行總預算案審查，但源頭的中央總預算案卻被藍白聯手卡在立法院，藍白委「連議員都不如」，且若中央補助無法到位，市議會根本是「審心酸的」，屆時不僅TPASS受害，連帶北市各項重大建設與預算都將面臨無米之炊的窘境。

民進黨團強調「沒有中央預算，北市財政寸步難行」，北市府115年度總預算案歲入規模的2098億元中，來自中央的補助款就高達844億元，佔比高達約4成，但中央預算卡關的解決之鑰就在蔣萬安手邊，根本無須勞師動眾找基隆、新北、桃園的市長開會，台北市現有5席國民黨籍立法委員，正是阻擋預算的始作俑者之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法