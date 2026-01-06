蔣萬安提「教育革新三箭」 北市導師減課、增行政人力、心理諮商

台北市長蔣萬安今天在市政會議宣布北市中小學導師減少一堂課，提高導師費，希望讓老師更有餘裕經營班級。（圖由台北市政府提供）

台北市長蔣萬安今天（6日）早上在市政會議中宣布，台北市營養午餐全面免費外，也宣布「教育革新三箭」，包括導師少1節課並提高導師費、充實學校專責行政人力、增加教師心理諮商時數與次數。

蔣萬安指出，教育革新三箭回歸教學本位，照顧老師的尊嚴，包括（一）導師全面減少1節課，並提高導師的導師費，全面涵蓋國小、國中以及高中。把時間還給老師，減少1個小時的授課是為了讓老師有更多餘裕觀察孩子的心情變化，進行深度對話以及班級經營。

第二是全面充實並增加學校專責行政人力，調高教師兼任行政工作的獎金。讓行政歸行政，教學歸教學，大幅降低老師的兼任行政負擔，能專注於備課與課堂，找回投入教職的初衷。

此外，全面增加教師心理諮商時數與次數。蔣萬安表示，老師的心理健康是學生幸福的基礎。在高壓的教學環境中，市政府必須成為老師的依靠。未來服務據點將從原本5區擴大到12個行政區都設置規劃。免費諮商次數也從6到10次提升到8到12次。透過提供完善的支持體系，讓台北的老師們在充滿正能量的狀態下陪伴孩子。

而在議員多次爭取敬老卡功能大升級後，蔣萬安今天也重申，1月2日開放扣抵聯醫門診掛號費，2月計程車扣抵點數提高到85點。7月開始每個月點數從480點調升至600點。今年將正式把老人健康檢查納入點數扣點範疇，讓這張卡不只是敬老卡，而是市民的健康生活卡。透過點數扣抵健檢以及醫療費用，傳遞預防勝於治療的觀念，鼓勵長者多出門走走，定期健檢，讓健康老化的實踐走在全台最前端。

