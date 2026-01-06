週五院會議場排隊遞案 陳培瑜：絕對會堅持

民進黨團書記長陳培瑜。（記者林欣漢攝）

今年立法院首次程序委員會討論9日及13日院會議程，藍白立委以贊成10票、反對9票，通過民眾黨提案，將議事日程以議程草案提報院會處理，攸關1.25兆元預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」、政院版的「財政收支劃分法修正草案」仍無法付委審查。對於是否比照上週，提早在議場排隊遞案，民進黨團書記長陳培瑜表示，搶先遞案這個態度是絕對會堅持的，那至於說要幾點排隊，請容許她們再討論，但是只要沒有先遞案，民進黨的案子就會如同今天程序委員會一樣，在國民黨及民眾黨的案子被表決完以後，民進黨的案子就沒有辦法被表決，所以一定會搶先遞案。

民眾黨前主席柯文哲與立委陳昭姿2日拜會立法院民進黨團，席間民進黨團總召柯建銘當面拜託今年度中央政府總預算案，柯文哲則笑回，「該處理還是要處理，看怎麼處理」。柯建銘今日罕見現身程序委員會坐鎮，但藍白以人數優勢，先通過民眾黨立委劉書彬的提案，將議事日程以議程草案提報院會處理。柯建銘於會後表示，一句話而已，好事多磨、繼續努力，週五院會處理。

陳培瑜表示，今天的程序委員會沒有確定議案，要送交院會處理，可能又要等立法院長韓國瑜帶大家到院長室協商，才能確定議程。很可惜的是，柯文哲來到民進黨團拜訪的時候，要柯建銘總召來喬預算，當時自己就提醒要送交程序委員會，但是今天非常荒謬的是，劉書彬還當提案人，反而不是國民黨提，所以到底是國民黨跟民眾黨還沒有談好，還是民眾黨還是決心要繼續擋預算？

陳培瑜說，所有行政單位的提醒，關於新興年度計畫沒有辦法實行這件事情，國民黨到現在還是不肯正面回應，真的是只能到禮拜五再來看看相關議程可以怎麼走下去。

