官媒搶先定調「習李會」堅持一中 學者：中國高度焦慮

南韓總統李在明（左）與中國領導人習近平（右）在北京會面。（美聯社）

中國國家主席習近平與韓國總統李在明在北京舉行會談。中國官媒《新華社》報導，李在明聲稱，韓方尊重中國核心利益和重大關切，堅持「一個中國」；學者批評，「習李會」相關訊息，幾乎全數由《新華社》對外發布，顯示中國急於透過官媒搶先定調，塑造對其有利的國際敘事，亦反映出中國對此行「政治效果」的高度焦慮。

《新華社》報導，習近平表示，80多年前，中韓兩國付出巨大民族犧牲，贏得對抗日本軍國主義的勝利。今天更應「攜手捍衛二戰勝利成果」，守護東北亞和平穩定。作為經濟全球化的受益者，中韓要「共同反對保護主義，踐行真正的多邊主義」。

李在明則說，韓方高度重視對華關係，願以新的一年首次元首外交為契機，鞏固韓中關係全面恢復發展勢頭，求同存異，深化韓中戰略合作夥伴關係，共同開辟兩國關係發展新局面。韓方尊重中國核心利益和重大關切，堅持一個中國。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日接受本報訪問表示，此次「習李會」相關訊息，幾乎全數由《新華社》對外發布，顯示中國急於透過官媒搶先定調，塑造對其有利的國際敘事。

洪浦釗指出，在日本近期對中國採取更為明確、甚至強硬的安全立場之際，「習李會」顯然不只是回應日本，而是同步啟動一套「周邊外交補位」的操作。在這樣的脈絡下，李在明於會談中提及「堅持一中」，正好成為中國用來對沖日本轉趨強硬立場的重要素材。

洪浦釗分析，李在明的發言並非意味韓國對台政策的突然轉向，而是中國在元首外交場合刻意設定的政治門檻。在中國的會談場域裡，涉及主權與台灣議題的表態，向來被視為必須完成的政治程序。透過《新華社》搶先釋出「一中」表述，中國得以迅速向內部與對外傳遞訊號：即便日本態度轉硬，中國在周邊仍能取得呼應，穩住自身的政治敘事。

洪進一步說，從地緣政治角度來看，韓國這番說法，更像是一種不得不做的避險動作。韓國同時面對中國經濟影響、美國同盟壓力，還要處理北韓帶來的安全威脅，本來就沒太多迴旋空間。在這樣情況下，韓國往往選擇用說幾句中國想聽的話，避免在敏感時刻與中國正面衝突。

洪浦釗表示，特別是在經貿與供應鏈仍高度連結中國的背景下，韓國更傾向以口頭表態換取外交緩衝，爭取處理其他更迫切問題的時間。這類說法主要是對中國交代，目的是把風險壓低，而不是要對台灣或其他印太國家傳遞政策轉向的訊號，也不代表韓國在安全立場上出現實質改變。

「官媒統一對外發聲，本身反映出中國對此行『政治效果』的高度焦慮！」洪浦釗說，這再次印證中國一貫奉行的「前提政治」操作邏輯，在談合作、和平或歷史之前，先確認對方是否接受中國界定的政治框架。當日本拒絕配合這套敘事時，中國就更需要透過其他國家的公開表態，來補強自身的話語陣線。

洪認為，近年來韓國社會反中情緒持續升高，使得任何對中國過度讓步的姿態，都可能引發國內反彈。在這樣的背景下，李在明政府能做的，頂多是在語言上降溫、在形式上配合，不可能在實質政策上大幅後退。對台灣而言，真正需要關注的，從來不是這些場合式表態，而是各國在安全政策與實際行動上，是否出現真正的方向性改變。

