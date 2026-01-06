應佳妤發文稱正當獲得Privilege挨批 應曉薇刷一排提告網友

應曉薇表示，針對指控其貪污的網友一一提告。（翻攝自threads）

近期各社群興起「特權量表」，用於檢視每個人家庭背景是否具有相當優勢，國民黨籍台北市議員應曉薇之女應佳妤日前也發文談「自己確實擁有 Privilege」，更強調這些從來不是靠不正當的方式得來的。但由於應曉薇身陷京華城案，許多網友並不認同應佳妤說法，直言應曉薇已被北檢具體求刑13年，非無端指控。應曉薇則針對留言網友一一回覆「已提告」。

應佳妤發文表示，有許多人直指她就是privilege代表，而她也承認確實如此，她最想感謝的，就是母親應曉薇，一位單親媽媽在高壓工作與長年被放大檢視下將她拉拔長大，母親給予的不只是衣食無虞與出國留學的機會，而是一個相對穩定、被支持的成長環境。這些，確實是privilege。

她強調，這些privilege，從來不是靠不正當的方式得來的，而她絕對相信母親沒有，她一直看到的是母親長年努力工作，而母親給予的privilege，是時間、陪伴與價值觀，是在困難時仍然選擇正直與不逃避的態度，而不是任何人口中的非法所得。

不過，許多網友並不認同應佳妤的說法，並質疑，根據北檢起訴書，應曉薇涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄款，金流被查出部分用於支付其在國外的生活費與學費，應曉薇並被北檢具體求刑13年，並非無端指控，也不能用一句「無罪推定」就撇清。

對此，應曉薇今大動作回覆網友，在每個質疑其涉貪的留言下均回覆「已提告」，誓要捍衛自身清白。

