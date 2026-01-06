為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    立院今年首次程序委員會 院版財劃法、國防特別條例仍遭藍白封殺

    2026/01/06 13:08 記者林欣漢／台北報導
    2026年立法院首次程序委員會，藍白立委今日以贊成10票、反對9票，通過民眾黨提案，將本次議程草案提報院會處理。（記者王藝菘攝）

    2026年立法院首次程序委員會，藍白立委今日以贊成10票、反對9票，通過民眾黨提案，將本次議程草案提報院會處理。攸關1.25兆元預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」、政院版的「財政收支劃分法修正草案」仍無法付委審查。罕見現身程序委員會坐鎮的民進黨團總召柯建銘於會後表示，一句話而已，好事多磨，週五院會處理。

    行政院已分別在去年8月21日、11月20日及11月27日，將115年度中央政府總預算、政院版「財政收支劃分法」以及「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」，送請立法院審議。不過到目前為止，立法院仍然沒有把這些議案排入審查。據統計，國防特別條例、院版財劃法，兩案分別是第七度、第八度遭到藍白阻擋，無法付委審查。

    民眾黨前主席柯文哲與立委陳昭姿2日拜會立法院民進黨團，席間柯建銘當面拜託今年度中央政府總預算案，柯文哲則笑回，「該處理還是要處理，看怎麼處理」。柯建銘今日首度現身程序委員會坐鎮，但藍白以人數優勢，先通過民眾黨立委劉書彬的提案，將本次議程草案提報院會處理，因此民進黨所提議案，以及行政院函送審議的國防特別條例、院版財劃法，至今無法排入院會並交付委員會審查。

    民進黨團總召柯建銘罕見坐鎮立法院程序委員會。（記者王藝菘攝）

    藍白以人數優勢，先通過民眾黨立委劉書彬的提案，將本次議程草案提報院會處理。（記者王藝菘攝）

