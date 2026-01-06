京華城案被告黃景茂、邵琇珮「防逃」 北院裁定延長境管8月

合議庭認為，若判決有罪仍有一定刑期，難排除規避追訴可能，裁定黃景茂、邵琇珮分別自1月3日、14日延長限制出境、出海8個月。圖為前都發局局長黃景茂。（資料照）

前台北市長柯文哲深陷京華城容積率、政治獻金等弊案，作為同案被告的都發局前局長黃景茂、都委會前執行秘書邵琇珮涉犯圖利罪，目前限制出境、出海處分已屆期。台北地方法院審理後認為，若判決有罪仍有一定刑期，難排除規避追訴可能，裁定兩人分別自1月3日、14日延長限制出境、出海8個月。

北院審理「柯案」已歷經一年多密集庭審，去年12月24日辯論終結，已訂於今年3月26日宣判。原本以證人身分應訊、後轉列被告的黃景茂，庭訊中堅稱市府同仁一切依法行政，從未對外施壓，而京華城容積率曾歷經兩度調整，最終降為28%，相關決定均依土地使用及法令程序辦理，與個人或特定對象間並無因果關係，否認涉有不法。

請繼續往下閱讀...

黃景茂也主張，檢察官林俊言在偵查過程中多次逼問他是否願意認罪，且誤信前副市長林欽榮的證詞，才會將他由證人轉列為被告並提起公訴，直言自己「非常委屈」。

至於被外界稱為「污點證人」的邵琇珮，她表示2020年10月與京華城討論計畫書時，僅是檢視細節、提出建議，並無預設立場，事後回想認為當時想法過於天真。她坦言，2024年9月2日深夜長達3小時的偵訊中，在檢察官及律師說明認罪利弊後，基於多重壓力選擇認罪，形容當時心境為「做最壞的打算，做最好的期盼」。

裁定理由提及，邵琇珮與黃景茂均被控涉犯貪污治罪條例第6條所定「對於主管及監督事務圖利罪」，犯罪嫌疑重大。合議庭審酌卷內證據、案件進行程度及兩人所涉罪責後，認為若日後判決有罪，仍可能面臨一定刑期，難以排除被告隨案件發展而出境，以規避追訴或處罰之可能。

因此，北院裁定邵琇珮自今年1月3日起，延長限制出境、出海8個月；黃景茂則自今年1月14日起，延長限制出境、出海8個月。合議庭強調，限制出境、出海的目的，在於確保訴訟程序及未來執行順利進行，並非對被告是否有罪的實體判斷，經衡量案件侵害法益程度、社會公共利益，以及被告居住與遷徙自由受限的程度後，依比例原則認定，仍有繼續限制出境、出海必要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法