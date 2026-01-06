網紅「晚安小雞」出獄後將送中國？ 外交部：促請柬國遣送返台

晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨警方逮捕，並被判處2年有期徒刑。（翻攝自《柬中時報》）

台灣網紅「晚安小雞」在柬埔寨服刑即將出獄，傳出可能直接被引渡中國。外交部發言人蕭光偉今日表示，外交部將在尊重柬國司法及程序的前提之下，促請柬埔寨政府依國籍管轄原則，將我國籍人士遣送返台。

曾因「自導自演綁架案」震驚網路圈的台灣網紅「晚安小雞」與友人「阿鬧」，於2024年2月在柬埔寨遭當地司法判刑，至今仍在服刑中；西港監獄方面日前向媒體證實，「晚安小雞」與「阿鬧」預計將在約40多天後服滿刑期。由於柬埔寨奉行一個中國原則，傳出2人恐被直接送往中國。

對此，蕭光偉在外交部例行記者會指出，本案已經由柬埔寨司法機關判決確定，後續相關的司法及行政處置，也是由柬國政府辦理，外交部現階段依照國際慣例，不就特定個案進行臆測或評論。

蕭光偉提及，不過，外交部一向以維護國人權益為最優先考量，並且已經指示我國駐胡志明辦事處持續與柬埔寨政府相關機關及當事人家屬保持聯繫。

蕭光偉強調，本案如果當事人服刑期滿，外交部將在尊重柬國司法及程序的前提之下，促請柬埔寨政府依國籍管轄原則，將我國籍人士遣送返台，並提供必要協助。

