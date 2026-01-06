為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    網軍撞車現場？ 應曉薇海巡網友 竟對女兒嗆「提告」

    2026/01/06 13:53
    應曉薇與女兒應佳妤的留言截圖。（圖擷取自臉書）

    應曉薇與女兒應佳妤的留言截圖。（圖擷取自臉書）

    國民黨台北市議員應曉薇近日頻頻在社群媒體上「海巡」，並對不友善的留言網友嗆聲提告。不過，律師林智群PO出截圖，應曉薇居然是在女兒應佳妤的貼文下留言怒嗆，簡直像是母女隔空互嗆。

    應曉薇近日時常在社群平台Threads的各個網友談論自己的留言下回覆提告等字眼，林智群PO出應佳妤3則回覆的留言截圖，應佳妤「你哪位 這麼氣」，應曉薇回「你哪位？」應佳妤留「封鎖你比較快」之後，應曉薇回：「那還看？手眼就是不誠實？」應佳妤回網友「不光憑市議員薪水不等於貪汙」，應曉薇機接著應聲「提告」！

    林智群在貼文中吐槽：「母女很不熟，在網路上互嗆？」網友們紛紛留言「可能請了兩個不同的不專業小編，都不是自己經營。然後路上自己人撞車還不知道」、「都是機器人，所以不認識」、「買網軍買到不知道對方帳號是誰」、「貪污貪到腦子燒了是不是」、「瘋起來連女兒都告」。

    應曉薇與女兒應佳妤的留言截圖。（圖擷取自臉書）

    應曉薇與女兒應佳妤的留言截圖。（圖擷取自臉書）

    應曉薇與女兒應佳妤的留言截圖。（圖擷取自臉書）

    應曉薇與女兒應佳妤的留言截圖。（圖擷取自臉書）

