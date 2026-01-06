為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白卡總預算TPASS補助恐斷炊 屏縣：自籌款僅暫可撐1個月

    2026/01/06 08:59 記者羅欣貞／屏東報導
    廣大通勤族使用TPASS搭乘公共交通運輸工具。（圖由屏東縣政府提供）

    廣大通勤族使用TPASS搭乘公共交通運輸工具。（圖由屏東縣政府提供）

    立法院未通過中央政府總預算，影響廣大TPASS通勤族權益，屏東縣政府表示，每年所需經費達1.2億元，超過8成經費仰賴中央補助，若中央2026年預算無法即時通過，自籌款預估僅暫可支撐1個月左右。

    屏東縣政府表示，中央政府總預算卡在立法院，嚴重影響中央與地方政府施政，也影響廣大TPASS通勤族權益，屏東縣目前有屏東境內299元、399元及南高屏999元等3個定期票方案，其中299方案使用中票數為2935筆、399方案使用中票數為2126筆、999方案使用中票數為1萬7688筆，總計票數2萬2千餘筆，每年所需經費達1.2億元，其中中央補助約1億800萬多元，縣負擔款約1200萬多元，超過8成經費仰賴中央補助。

    屏東縣府強調，縣府基於保障民眾通勤、通學、就業的日常需求，目前初步規劃先以去年度剩餘款撥付各運具業者，並採優先撥付予在地公共運輸業者為主。若中央2026年預算無法即時通過，自籌款預估暫可支撐1個月左右。期望中央預算審議作業能儘快通過，讓便民通行的政策能延續不斷。

    相關新聞
    政治今日熱門
